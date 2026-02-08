El pueblo blanco de Jaén que tiene el olivo milenario más grande del mundo: más de 2 metros

A veces, cuando se habla de Jaén, se suele pensar en kilómetros y kilómetros de olivos. Sin embargo, en el pueblo de Arroyo del Ojanco hay uno que destaca por encima de cualquier otro. No llama la atención desde lejos, porque se mezcla con el paisaje, pero en cuanto uno se acerca a este olivo entiende por qué tanta gente hace incluso escapadas o planes para ir a verlo. Debido a su tamaño, la forma del tronco y a una copa que casi roza el suelo obliga a parar un momento y a que lo observemos con calma, y que nos demos cuenta de que sí, estamos ante un olivo que es todo un récord Guinness.

Quienes llegan hasta este pueblo de la Sierra del Segura suelen hacerlo atraídos por el propio entorno natural, aunque no tardan en descubrir que aquí se conserva uno de los olivos más grandes y antiguos del planeta. Su presencia impone, pero también conmueve. No se trata únicamente de su tamaño, ni su forma retorcida, sino que para muchos que lo han visto en directo, reconocen que transmite la sensación de ser algo excepcional y único en el mundo. Un ser vivo que ha sobrevivido a generaciones enteras. Y es precisamente esa mezcla de majestuosidad y misterio lo que ha convertido al Olivo de Fuentebuena en uno de los tesoros naturales más emblemáticos de Andalucía. A un paso del mayor parque natural de España y en plena comarca de la Sierra del Segura, este árbol milenario se ha convertido en un símbolo para los habitantes de Arroyo del Ojanco y en una parada imprescindible para quienes buscan patrimonio natural con gran carga histórica.

En este pueblo blanco de Jaén está el olivo milenario más grande del mundo

Aunque en los alrededores abundan los olivos centenarios, ninguno iguala al Olivo de Fuentebuena. El árbol se encuentra a las puertas del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, lo que ya da una idea del entorno privilegiado en el que crece. Durante siglos ha resistido el clima de la zona y las transformaciones del paisaje sin perder su carácter imponente. Y como sucede con los grandes monumentos naturales, también acumula un buen número de leyendas que intentan explicar su origen, porque nadie sabe con certeza cuándo comenzó a crecer este árbol tan imponente

El orgullo de Arroyo del Ojanco, declarado Monumento Natural

El pueblo blanco de Arroyo del Ojanco, con poco más de dos mil habitantes, siente este olivo como parte de su identidad. No sólo por la edad estimada del ejemplar, sino por su tamaño extraordinario, que ha hecho que esté reconocido oficialmente como Monumento Natural de Andalucía. El dato impresiona ya que posee dos ramas que superan los dos metros de perímetro, una mide aproximadamente dos metros diez y la otra llega a dos metros ochenta. La copa, enorme y frondosa, llega a tocar el suelo en algunas zonas debido al peso del ramaje, lo que crea un efecto visual único para quienes se acercan a observarlo.

Un árbol colosal que también sigue dando fruto

Y lo mejor de todo es que a pesar de su antigüedad, el Olivo de Fuentebuena continúa siendo sorprendentemente productivo. Según los datos del Portal de Turismo de la Provincia de Jaén, cada campaña puede llegar a rendir unos seiscientos kilos de aceitunas, una cifra que lo mantiene ligado a la actividad oleica de la zona. Pero si algo lo hace realmente excepcional son sus medidas totales. Alcanza los doce metros de altura y su tronco, grueso y retorcido, llega a medir cinco metros de diámetro. Estas dimensiones le han permitido entrar en el Libro Guinness de los Récords y situarse entre los olivos más grandes del mundo.

Entre Roma y la Reconquista, las historias que lo rodean

En cuanto a su origen, algunos vecinos sostienen que el árbol podría remontarse a la época romana, mientras que otros sitúan su plantación en tiempos de la Reconquista. Ninguna versión ha podido confirmarse, pero esa falta de certeza alimenta todavía más el aura legendaria que envuelve a este olivo monumental. Lo único indiscutible es que ha sobrevivido a cambios climáticos, a transformaciones en el cultivo y a generaciones completas que lo han cuidado como parte del paisaje.

Cómo llegar al Olivo de Fuentebuena

Acceder a este ejemplar es fácil incluso para quienes no conocen la zona. Desde el núcleo urbano de Arroyo del Ojanco basta con tomar la JV 7005 en dirección a Beas de Segura. Tras pasar el cruce de Prados de Armijo, el olivo aparece a unos cincuenta metros de la vía, visible y perfectamente integrado en un entorno que parece detener el tiempo. No requiere caminatas largas ni rutas complejas, por lo que es una visita apta para cualquier viajero que desee contemplar uno de los árboles más impresionantes de España.