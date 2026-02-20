Peligra el pacto que echó al PP de la Alcaldía de Jaén: JM+ acusa al PSOE de no cumplir lo firmado

Jaén Merece Más ha acusado al PSOE de incumplir el pacto de la moción de censura que arrebató al PP la Alcaldía de Jaén y ha situado el foco en el compromiso que considera clave: la puesta en marcha del Fondo de Inversiones de Jaén (FIJA). Su presidente, Juan Manuel Camacho, ha exigido a María Jesús Montero que active ya ese fondo coincidiendo con el acto público de este sábado en la capital, al que acude como secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta en 2026.

Conviene recordar que JM+ fue la pieza decisiva para desalojar al PP del Ayuntamiento: la formación local rompió con los populares y pactó con el PSOE la moción de censura que cambió el gobierno municipal, permitiendo a los socialistas hacerse con la Alcaldía. Ahora, JM+ sostiene que el PSOE no está ejecutando el acuerdo en los términos comprometidos.

Camacho ha reclamado que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda cumpla lo firmado y ha planteado aprovechar su visita para mantener una reunión a puerta cerrada con ella y tratar «en persona» el avance real de los acuerdos que sostienen el cambio de gobierno municipal.

Desde JM+ admiten que se han producido avances en algunos puntos del pacto, como la aprobación en Consejo de Ministros de 175 millones para infraestructuras hidráulicas en la provincia, 130 millones para mejoras en la línea ferroviaria, el paso del corredor central de mercancías de tren por Jaén o la próxima inclusión de la provincia por primera vez en el plan nacional de infraestructuras eléctricas.

También señalan progresos en la redacción de proyectos para la conexión con el AVE o la integración ferroviaria en la ciudad con la futura habilitación de un parque lineal de dos kilómetros que comunique los barrios de Bulevar y Fuentezuelas. Sin embargo, Camacho sostiene que todo eso no satisface las expectativas de su partido.

«No nos basta lo enumerado», ha advertido, y ha insistido en que Jaén «necesita que el Gobierno pise el acelerador», incluso pese a que, según ha recordado, el pasado mes de abril la Comisión Delegada para Asuntos Económicos aprobó medidas de flexibilidad financiera negociadas para el Ayuntamiento de Jaén, de las que se beneficiaron también otros 85 consistorios de España en situación de ruina.

La «obsesión» y «prioridad» de JM+ sigue siendo el FIJA, que Camacho define como el instrumento que «Montero firmó con nosotros» para saldar parte de la «deuda histórica» que, según esta formación, el Gobierno de España arrastra «desde hace décadas» con Jaén por falta de inversiones, infraestructuras y servicios, además de por la convergencia y el equilibrio territorial.

Por ello, JM+ ha emplazado a los líderes del PSOE en la provincia a ser «prácticos y útiles dando la cara» ante Montero durante su visita y a «no se limiten a una campaña de marketing y paseíllo», sino a exigirle que cumpla «con lo que rubricó».

Además del FIJA, la formación reclama al Gobierno que «construya sin más demora» la Comisaría de Policía de la capital y el Archivo Histórico Provincial, apruebe medidas contra el «desierto eléctrico» provincial, genere empleo y articule más apoyo financiero para el Ayuntamiento de Jaén. En materia ferroviaria, reivindican el arreglo integral de las vías hacia Cádiz, la conexión con Granada y un tren de Altas Prestaciones a través de Despeñaperros para unir Jaén con Madrid en 2,5 horas «a corto plazo».