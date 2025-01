El socialista Millán recupera la alcaldía de Jaén tras la traición al PP y gracias al papel de Hacienda

Julio Millán (PSOE) vuelve a ser el alcalde de Jaén tras aprobarse la moción presentada junto a Jaén Merece Más contra el ya ex alcalde, Agustín Rodríguez (PP). Ha salido adelante con los 14 votos a favor de los dos grupos proponentes, socialistas y JM+ -que hasta ahora gobernaba con los ‘populares’-, y los 13 en contra de PP y VOX. La traición de los socialistas y Jaén Merece Más -adelantada en exclusiva por OKDIARIO Andalucía- ha permitido esta moción de censura, que se ha llevado a cabo, sobre todo, gracias a que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero haya puesto sobre la mesa la condonación de la deuda que acumula el consistorio, una de las más elevadas de España.

Millán recupera así la alcaldía que perdió después de las elecciones municipales de 2023, en las que el PSOE y el PP lograron 11 concejales cada uno. De este modo, los tres ediles de JM+ eran decisivos para el gobierno de una Corporación formada también por dos representantes de Vox. Con ello, además, el Partido Socialista se hace con la única capital de provincia en Andalucía.

En una sesión que no ha llegado a una hora y con un salón de plenos abarrotado, incluidos numerosos cargos institucionales y orgánicos de PP y PSOE, Millán ha hablado de la moción de censura como «instrumento democrático para impulsar un cambio de gobierno municipal» y «tan válido y tan democrático» cuando lo impulsa el PSOE como cuando lo hacen los ‘populares’.

«Porque no. No se compran alcaldías cuando es el PSOE quien promueve el pacto y es un gran acuerdo cuando lo hace el Partido Popular. No es una moción inapropiada y sin alma o inhumana cuando la presenta el PSOE y correcta y necesaria cuando la presenta el PP», ha dicho en su intervención para defender la moción no sin afear la «barbaridad de ataques y bulos» lanzados desde el PP desde el registro de la moción el 13 de diciembre.

En este sentido, ha achacado al PP la presentación de esta medida, puesto que «firmaron un pacto de 101 medidas que no han cumplido», a su juicio, «ciegos» y «encantados de conocerse» por «la soberbia que le da una mayoría absoluta en Andalucía».

Frente a ello, el socialista se ha referido a la apertura de una «una nueva etapa» gracias «a la valentía de los concejales de Jaén Merece Más». «Jaén vuelve a tener otra oportunidad y no la vamos a desaprovechar», ha asegurado.

Por su parte, el ya ex alcalde, Agustín González, ha defendido la gestión de su equipo de gobierno y ha asegurado que esta moción pone fin a su mandato, pero «también al proyecto que empezó a demostrar que Jaén podía cambiar».

«Hoy dejo el cargo, pero mantengo intactos mis principios y mi compromiso con esta ciudad. No me voy contento, pero sí me voy feliz y orgulloso. Porque hoy Jaén brilla más que cuando llegué. Me voy con la cabeza alta, sabiendo que siempre actué con lealtad, honradez y pensando en lo mejor para Jaén», ha destacado.

González ha deseado a su sucesor en el cargo «toda la suerte y el acierto del mundo en la labor que ahora comienza porque al final lo único que importa es que Jaén avance», de ahí que también le haya ofrecido su lealtad no exenta de crítica necesaria. «Jiennenses, gracias por vuestro apoyo y cariño y por haberme permitido el privilegio de serviros», ha finalizado antes de que haya acabado lo que ha calificado el honor de su vida.