Macarena Olona pide «perdón» a los andaluces y promete que si vuelve a la política será en Andalucía

Macarena Olona ha celebrado una conferencia este lunes en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Ahí, ha asegurado que «cualquier paso» que de «al frente en el ámbito político tiene que pasar forzosamente por Andalucía». De este modo, la ex política de Vox ha querido dejar claro que su proyecto político pasará, sí o sí, por Andalucía.

«Quiero pedir disculpas a Andalucía». Así ha comenzado su discurso Macarena Olona, que ha querido pedir «perdón» a los andaluces «porque yo asumí un compromiso con esta tierra, y aunque desde luego no soy originaria de Andalucía, porque soy alicantina de nacimiento, he llegado a sentirla como mía». «Y quiero pedir disculpas a Andalucía, porque a pesar de haber sido por causas ajenas a mi voluntad, no he podido cumplir con la palabra dada. Desde los problemas de salud que anuncié a finales e julio, se han disipado los peores diagnósticos, que hicieron que antepusiera a mi familia a cualquier otra prioridad, y he vuelto a caminar. Ahora, sólo puedo deciros una cosa, andaluces: todos los pasos que estoy dando los estoy dirigiendo a cumplir con mi compromiso con Andalucía. Y voy a entregarme en cuerpo y alma. De la forma que me está surgiendo en el camino».

«Les puedo asegurar que mi vínculo y compromiso con Andalucía es algo que, como la palabra dada, espero cumplir», ha continuado Olona, que asegura que ella «nunca» ha «odiado». «He tenido discrepancias. He despreciado a algún adversario, pero odiar nunca».

Además, Olona ha anunciado que ha sido invitada por alumnos de la Universidad de Sevilla, que han pedido a la ex política que haga una conferencia. «No creo que haya problemas… O eso espero», ha añadido una Macarena Olona que, en definitiva, ha querido dejar claro que, en caso de volver a la política, será en la comunidad andaluza, aquella con la que «me comprometí».