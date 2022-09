Macarena Olona: «El agradecimiento y cariño que tengo a Abascal están por encima de todo»

La ex diputada y ex portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Macarena Olona, ha trasladado este lunes en declaraciones a OKDIARIO Andalucía el «cariño» y el «agradecimiento» que profesa al líder de Vox, Santiago Abascal, sentimientos que prevalecen «por encima» de todo.

Tras pronunciar una conferencia en Sevilla, la abogada del Estado ha atendido a este periódico para valorar los últimos acontecimientos desencadenados en Vox a raíz de su marcha. La pasada semana, y después de que Olona hiciera el Camino de Santiago y ofreciera una charla en la Universidad de Granada, Abascal celebró de forma irónica su «pronta recuperación». «Macarena nos dijo hace sólo mes y medio que no podía cumplir con su compromiso con los andaluces por motivos de salud», recordó el presidente de Vox.

«Santi puede decir lo que sea que el cariño y el agradecimiento que le tengo están muy por encima de cualquier otra cosa», ha recalcado Olona, enterrando cualquier polémica.

Cabe recordar que el pasado jueves, el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cerraba definitivamente la puerta a la vuelta de Olona a Vox. «A la vista del daño que se está haciendo a través de ella, lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino, le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre», afirmó.

Conferencia con Mario Conde

La ex dirigente de Vox se ha trasladado este lunes a Sevilla para pronunciar una conferencia, bajo el título La defensa de los derechos y libertades a través del Tribunal Constitucional: La inconstitucionalidad de los estados de alarma, organizada por el Rotary Club Sevilla Corporate y presentada por el ex banquero Mario Conde.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Hotel Alfonso XIII, donde ha sido convocado el acto, Olona ha expresado que quiere actuar con «sentido de estado y con responsabilidad», por lo que articular ahora mismo una nueva formación política supondría «una enorme irresponsabilidad». Es por ello que no dará un paso al frente «pese a tener la financiación y los apoyos» que ha recibido en estas últimas fechas.

«Sería una irresponsabilidad porque los españoles ahora mismo lo que no necesitan es mayor fragmentación», ha señalado Olona, quien ha añadido que ella sólo está a disposición de los españoles y si en algún momento, «que ojalá nunca ocurra, Vox dejara de ser una alternativa», por supuesto que daría «un paso al frente».

La que fuera candidata de Vox a las elecciones andaluzas ha defendido el «silencio leal» que siempre ha mantenido y ha querido dejar claro que no tiene ningún tipo «de vinculación ni relación política» con Mario Conde.

Para Olona, en España deberíamos salir de la «política de trincheras y de los vetos cruzados y tener en cuenta que lo único importante es asegurar la futura gobernabilidad del próximo Gobierno de España».

Al respecto, la abogada del Estado ha asegurado que sólo dará ese «paso al frente» para asegurar esa gobernabilidad «si Vox deja de ser alternativa». No obstante, Olona ha subrayado que sigue sintiendo a Vox como su «familia» y que si no sigue formando parte de ese proyecto no es precisamente porque ella no quiera.