Macarena Olona vuelve a Sevilla para dar una conferencia junto a Mario Conde

La ex diputada y ex portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Macarena Olona, volverá el próximo lunes a Sevilla en calidad de abogada del Estado en una conferencia organizada por el Rotary Club Sevilla Corporate y presentada por el ex presidente de Banesto, Mario Conde.

Será la segunda ocasión en lo que va de mes que Olona coincide con Conde en la capital hispalense, ya que el pasado 12 de septiembre acudió también a la conferencia que el ex banquero ofreció en este mismo foro.

Entonces, la que fuera candidata de Vox a la Presidencia de la Junta en las pasadas elecciones andaluzas colgó una fotografía con Conde en sus redes sociales junto a la frase «la moral del éxito y la moral del fracaso», que fue el título de la citada conferencia.

“La moral del éxito y la moral del fracaso”. D. Mario Conde. pic.twitter.com/WVHXc6qbSa — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 12, 2022

Olona participará en este acto después de que este jueves, la dirección nacional de Vox haya zanjado la posibilidad de que pueda volver al partido. «Definitivamente, éste es el fin del camino, le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre a su disposición en lo personal», ha señalado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Olona abandonó la política el pasado mes de julio argumentando razones médicas.

La conferencia que pronunciará Macarena Olona, bajo el título La defensa de los derechos y libertades a través del Tribunal Constitucional: La inconstitucionalidad de los estados de alarma, se desarrollará en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla a partir de las 15:00 horas en un formato de almuerzo con coloquio posterior. Previamente, a las 14:15 horas, tendrá lugar un cóctel de bienvenida.

La intervención inicial correrá a cargo del presidente del Rotary Club Sevilla Corporate, el abogado penalista Luis Romero, tal y como ha confirmado él mismo a Europa Press, y a continuación lo hará Mario Conde, socio honorario de este club, para presentar la conferencia de Olona.

Luis Romero ha manifestado que Olona ha sido invitada a pronunciar la conferencia en calidad de abogada del Estado y que entre los invitados hay una importante representación del ámbito jurídico y del derecho. La asistencia al acto requiere de invitación.