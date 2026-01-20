La Junta lidera la mayor inversión de España para recuperar las vías pecuarias de Andalucía

La Junta de Andalucía ha situado a la comunidad a la cabeza de España en inversión para la recuperación de vías pecuarias, con más de 70 millones de euros destinados desde 2019 a la mejora y modernización de estos caminos históricos. El esfuerzo presupuestario ha permitido adecuar más de 1.500 kilómetros, reforzando la cohesión territorial, la sostenibilidad rural y la conectividad ecológica del territorio andaluz.

La Red Nacional de Vías Pecuarias cuenta con más de 125.000 kilómetros de rutas ganaderas trashumantes y agrícolas que vertebran el territorio español. Andalucía concentra más del 26%, con 32.684 kilómetros y 112.500 hectáreas, muy por delante de regiones como Castilla y León (28.479 kilómetros y 86.100 hectáreas), que ocupa el segundo lugar.

La red andaluza, gestionada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, está formada por 5.156 vías pecuarias que atraviesan prácticamente toda la comunidad, desde campiñas y dehesas hasta sierras y espacios de alto valor ambiental. Durante décadas, muchos de estos caminos públicos sufrieron abandono y deterioro, perdiendo parte de su funcionalidad tradicional y de su potencial ambiental y social.

En las dos últimas legislaturas, el Gobierno andaluz ha revertido esta situación con una planificación sostenida y una inversión sin precedentes, orientada a recuperar la seguridad, accesibilidad y utilidad de estas infraestructuras verdes. El resultado ha sido la adecuación de 1.513 kilómetros de vías pecuarias desde 2019, mejorando la permeabilidad ecológica del paisaje y la conexión entre territorios rurales.

Las actuaciones han tenido un reparto equilibrado por provincias. En Almería se han acondicionado cerca de 195 kilómetros, con una inversión de 5,6 millones de euros, contribuyendo a mejorar la comunicación rural en un territorio especialmente condicionado por la dispersión y la aridez. En Cádiz, los trabajos han superado los 180 kilómetros, con 7,7 millones de euros destinados a mejorar la conexión entre zonas rurales y espacios naturales.

En Córdoba, se han mejorado casi 98 kilómetros, con una inversión de 12,3 millones de euros, una de las más elevadas por provincia. Granada ha sumado 83 kilómetros adecuados, con 7,2 millones de euros, mejorando la accesibilidad en entornos rurales y de montaña, mientras que en Huelva se han recuperado más de 298 kilómetros, con una inversión de 9 millones de euros.

En Jaén se han arreglado cerca de 281 kilómetros, con una inversión de 8,1 millones, reforzando una red clave para el olivar y la actividad agraria. Málaga ha alcanzado los 110 kilómetros, con 6 millones de euros, y Sevilla lidera la inversión provincial, con 268 kilómetros adecuados y 14,1 millones de euros destinados.

Papel estratégico para el desarrollo rural

Más allá de las cifras, las vías pecuarias cumplen una función estratégica en el desarrollo rural andaluz. Facilitan la actividad agraria y ganadera, vertebran el territorio y actúan como corredores ecológicos que conectan ecosistemas y favorecen la biodiversidad.

Además, estos caminos públicos fomentan el uso recreativo responsable y ayudan a reducir el impacto ambiental al priorizar itinerarios verdes no asfaltados. Su recuperación permite también preservar tradiciones profundamente arraigadas en Andalucía, como los caminos de romerías y peregrinaciones vinculadas a celebraciones tan emblemáticas como El Rocío (Huelva) o la devoción a la Virgen de la Cabeza en Andújar (Jaén).