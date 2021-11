La Junta de Andalucía ha insistido en agotar la legislatura y no adelantar las elecciones autonómicas previstas para noviembre del próximo año. A pesar de que la situación «no va a ser fácil», desde el Ejecutivo de Juanma Moreno recuerdan que Pedro Sánchez se mantuvo al frente del Gobierno central durante tres largos años prorrogando los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así se ha manifestado este jueves el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press. El líder de Ciudadanos (Cs) en la comunidad ha vaticinado larga vida a la Junta del cambio a pesar de que los Presupuestos andaluces para 2022 fueran tumbados este miércoles en el Parlamento con los votos en contra de Vox, PSOE-A y Podemos.

El también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha apuntado que los que han dicho «no» a unos presupuestos andaluces de 43.000 millones de euros tendrán que dar explicaciones. Además, Marín ha subrayado que el Gobierno de «Sánchez estuvo tres años con presupuestos prorrogados», unas cuentas que logró sacar adelante el anterior ejecutivo del PP de Mariano Rajoy.

Objetivo: trabajar en la recuperación

El vicepresidente de la Junta ha señalado que queda aún un año de legislatura en el que hay que seguir trabajando para recuperar Andalucía y «hacer las reformas que nos planteamos». Asimismo, ha apuntado que este miércoles se aprobaron dos importantes decretos en el Parlamento, mientras que este jueves ha salido adelante la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), conocida como Ley del Suelo.

Por ello, ha insistido en que el adelanto electoral en Andalucía no se va a producir, aunque este miércoles quedó «plasmado», con el rechazo de la oposición a los Presupuestos autonómicos, que la situación «no va a ser fácil».

Marín ha argumentado que ha sido imposible sacar los Presupuestos porque Vox, formación que sí aprobó los tres presupuestos anteriores, está «en elecciones», mientras que el PSOE-A siempre había presentado enmiendas a la totalidad a las cuentas planteadas por el Gobierno de PP-A y Cs.

«Vox se suma a la extrema izquierda y al PSOE en Andalucía para bloquear a un Gobierno de centro derecha. Ésta es la realidad y desgraciadamente ha pasado», ha lamentado Marín, quien ha señalado que el Ejecutivo tendrá que seguir gobernando en minoría e ir a una prórroga presupuestaria, pero ello «no significa que haya elecciones».

«Nosotros vamos a seguir gobernando hasta que finalice la legislatura, que será en el mes de noviembre y desde aquí hasta entonces haremos lo mismo que hemos hecho hasta ahora, seguir negociando con los grupos de la oposición para aquellas cuestiones que requieren una mayoría absoluta», ha indicado el vicepresidente de la Junta.

Preguntado sobre si se ha aclarado ya quién está detrás de la filtración del audio con sus manifestaciones sobre los presupuestos -«como Gobierno no nos interesa aprobar los Presupuestos en año electoral, es estúpido», Marín se ha limitado a indicar que tampoco le preocupa demasiado y que quien tiene que estar «preocupado es el que lo ha hecho». «Una grabación sacada de contexto cuatro meses después no tiene más importancia que la deslealtad de alguien que evidentemente no pertenece a Cs», ha zanjado.

Respecto a si Cs podría concurrir a las elecciones junto con el PP-A, Marín ha detallado que son dos formaciones diferentes que han buscado lo que les unía, «el interés de Andalucía y de los andaluces», y así lo han demostrado en los tres años de legislatura.