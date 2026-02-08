El increíble hallazgo de un niño de 10 años de Granada que cambia por compelto el mundo de la numismática

Nadie imagina que una visita al Coliseo pueda terminar con un hallazgo arqueológico, pero eso fue exactamente lo que vivió una familia granadina durante un viaje que, en principio, iba a ser una excursión más por uno de los monumentos más visitados de Italia. Mientras recorrían los jardines del Monte Palatino, el hijo de diez años, Alejandro, se detuvo de repente y señaló algo que había visto entre la tierra húmeda, recién removida tras varios días de lluvia y que sorprendió al mundo de la numismática.

En ese momento no parecía nada importante. Su madre pensó que estaba simplemente agachado jugando. Pero lo que sostenía no encajaba con un objeto moderno o algo que fuera insignificante. Era una moneda antigua, con un brillo extraño bajo el barro, y enseguida sospecharon que quizá no estaban ante algo común. El gesto espontáneo del niño cambió por completo el rumbo de aquella visita. La familia decidió avisar al guía, y a partir de ahí comenzó un proceso que involucró a especialistas, a las autoridades del Coliseo y al Museo Arqueológico de Roma, sorprendidos por la importancia de la pieza y por la reacción inmediata del pequeño.

El hallazgo de un niño de Granada que revoluciona el mundo de la numismática

Alejandro había encontrado una moneda semienterrada en una zona ajardinada del Palatino. La tierra estaba húmeda y había zonas removidas por la lluvia, lo que facilitó que un fragmento metálico quedara a la vista. El guía fotografió la pieza y la remitió de inmediato a un arqueólogo que colaboraba con el recinto. La respuesta fue casi instantánea.

Minutos después, cuando la familia aún no había terminado el recorrido, agentes de la Policía italiana y el director del Museo Arqueológico del Coliseo se acercaron para examinarla en persona. La reacción no dejó lugar a dudas: no se trataba de un objeto sin interés, sino de un hallazgo relevante que debía ser comprobado de manera oficial.

Una moneda con casi dos mil años de historia

Los expertos determinaron que la pieza correspondía a un Aureliano de bronce, producido en la ceca de Siscia, en la actual Croacia. Estas monedas se acuñaron durante el reinado del emperador Aureliano, un periodo marcado por reformas monetarias destinadas a frenar la inestabilidad económica del Imperio. En el anverso se aprecia un busto radiado del emperador, mientras que el reverso muestra una alegoría femenina estrechando su mano.

El estado de conservación llamó la atención desde el primer momento. A pesar de los casi dos mil años transcurridos, la moneda conservaba detalles nítidos que permitían identificarla sin dificultad. Su presencia en el Palatino también encajaba históricamente, ya que en esta colina se concentraban los palacios imperiales y áreas residenciales donde circulaba abundante actividad política y económica.

Un ejemplo de civismo que recibió reconocimiento oficial

La reacción de Alejandro y de su familia fue destacada por las autoridades. Entregar la moneda sin intentar guardarla como recuerdo permitió que la pieza pasara a manos del museo y se estudiara correctamente. El personal del Coliseo organizó un pequeño reconocimiento, entregó al niño material educativo y permitió a la familia acceder a zonas restringidas del monumento.

Además, el pequeño fue nombrado primer embajador del proyecto #NonceTutelasenzaTe!, una iniciativa que fomenta que los visitantes participen activamente en la conservación del patrimonio. Entre los gestos más llamativos estuvo concederle una entrada gratuita de por vida para visitar el Coliseo, un detalle poco habitual que llamó la atención de medios italianos y españoles.

Qué hace especial a un Aureliano romano

El Aureliano forma parte de una reforma monetaria introducida para intentar estabilizar la economía del Imperio. Sustituyó al antoniniano, que había perdido valor debido a la reducción de plata en su composición. Estos ejemplares circularon ampliamente por las provincias romanas y su iconografía ofrece información muy valiosa sobre las decisiones políticas de aquel periodo. El que encontró este niño de 10 años se suma ahora a los estudios numismáticos como una pieza relevante por su procedencia, su conservación y el contexto en el que apareció.

Las leyes italianas y la importancia de comunicar un hallazgo

Italia aplica una normativa estricta para los objetos de valor arqueológico: cualquier hallazgo pertenece automáticamente al Estado, sin importar quién lo encuentre o en qué circunstancias. La ley obliga a comunicarlo en un plazo de 24 horas y prevé sanciones para quienes incumplan esta obligación. Por eso, el comportamiento de la familia fue tan destacado por las instituciones culturales italianas. Su gesto permitió que la moneda se examinara correctamente y pasara a ser conservada en un entorno adecuado.

El Monte Palatino, un escenario cargado de historia

El Palatino es una de las colinas fundacionales de Roma y un núcleo clave en el desarrollo de la ciudad antigua. Allí residieron emperadores, se construyeron palacios y se concentró buena parte de la vida política del Imperio. Su cercanía al Coliseo hacía que el tránsito de personas fuera constante, lo que explica la presencia de objetos perdidos o desechados que, con el paso de los siglos, quedaron enterrados. Hoy forma parte de un área arqueológica inmensa que sigue proporcionando información gracias a excavaciones, estudios y, ocasionalmente, hallazgos casuales como este.