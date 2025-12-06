La defensa del líder del PSOE de Torremolinos: «Le regalé un salchichón, un gatito y un libro feminista»

Antonio Navarro, líder del PSOE de Torremolinos suspendido cautelarmente de militancia tras una denuncia por presunto acoso sexual, ha presentado al partido una extensa cronología de su relación con la denunciante que incluye detalles tan peculiares como haberle regalado «un libro de la lucha de las mujeres, un gato de la suerte chino y un salchichón de Vic» por su cumpleaños.

En un documento de más de 30 páginas al que ha tenido acceso en primicia OKDIARIO, Navarro intenta demostrar que mantuvo una «relación normalizada» con la concejal que le denuncia, entre septiembre de 2021 y junio de 2023. El dirigente aporta capturas de WhatsApp, fotografías, facturas de Amazon y bizums para refutar las acusaciones.

«Durante dos años mantuvimos una relación de confianza mutua», ha declarado Navarro en conversación con este periódico. El líder socialista ha confirmado que hubo una «relación especial» con ella en 2021, aunque asegura que «en el momento que se acaba yo retomo la relación con mi mujer».

El documento presentado por Navarro recoge numerosos episodios que, según su versión, demuestran la cordialidad de la relación. Entre ellos, destaca que ella le pidió que comprara estuches escolares para sus hijos a través de Amazon Prime el 11 de septiembre de 2021, apenas dos días después de pedirle disculpas por un desaire público en el Palacio de Congresos.

«Una persona acosada le está diciendo a su acosador Oye, cómprame los estuches escolares para mis hijos en el Amazon Prime que yo no pago el Prime’», argumenta con sorpresa Navarro. La denunciante le devolvió el importe mediante bizum al día siguiente.

El líder del PSOE local también relata que la denunciante le invitó a comer al Hotel Pez Espada el 17 de septiembre de 2021, le organizó una comida sorpresa por su cumpleaños el 29 de agosto de 2022 –donde aparece ella agarrándole por detrás–, y le pidió que le comprara en su empresa. Incluso, según Navarro, la concejal le consultaba «para el tinte que se tiene que poner» en la peluquería.

«¿Cómo puede ser acoso si le regalaba entradas de fútbol y me ofrecía su coche?», se pregunta Navarro, quien asegura que gestionó entradas del Real Madrid para la familia de ella y que ella le ofreció su vehículo en varias ocasiones.

Imágenes incluidas en el documento de Navarro de muestras de cariño tras el supuesto acoso.

Ruptura política

El punto de inflexión se produjo el 7 de junio de 2023, cuando Navarro fue nombrado diputado provincial. «Es pública y notoria su reacción a mi nombramiento», señala en el documento. Según su versión, en una reunión del 9 de junio, ella y otros dirigentes le exigieron que rechazara el cargo argumentando que «no se entendería que no fuera una mujer quien fuese diputada».

«Me dijeron que si yo cogía el puesto de diputado provincial, la coordinadora dimitiría», ha declarado Navarro. Efectivamente, la secretaria de Organización y coordinadora de campaña dimitió después de las elecciones generales «porque así se lo pidió el secretario general del PSOE de Málaga».

A partir de ese momento, según el relato de Navarro, la ahora denunciante aprovechó las dimisiones en la Comisión Ejecutiva Municipal para intentar su cese como secretario general. «En una reunión se pone en el quicio de la puerta y no me deja salir de la oficina», denuncia, añadiendo que «compañeras me pidieron no quedarme a solas con ella».

Curiosamente, ella ha borrado de sus redes sociales todas las fotografías que publicó junto a Navarro, según documenta el dirigente socialista.

En abril de 2025, Navarro fue reelegido secretario general «cuando nadie se lo esperaba», según sus propias palabras. En noviembre, ella presentó la denuncia ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, que ha abierto diligencias preprocesales.

Navarro ha revelado que la edil socialista y ex pareja cenó el 20 de octubre con Flor de Torres, fiscal de Violencia de Género de Málaga, apenas días antes de presentar la denuncia. «Yo creo que es la persona que la anima a que denuncie», ha declarado el dirigente.

El líder socialista también ha denunciado que el PSOE le pidió «que no dijera nada» tras conocerse la denuncia, aunque verbalmente le tranquilizaron diciéndole que «no pasa nada». El 11 de noviembre mantuvo una reunión telemática con Ferraz por el protocolo de acoso del partido, donde aportó documentación.

«Esto es una señora que no tiene fin, maquiavélica al 100%, donde el fin justifica los medios, y ahora ella cree que hay que denunciar y denuncia», ha afirmado Navarro, quien considera que se trata de una «batalla orgánica» para apartarle de la dirección local del partido.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha abierto expediente disciplinario y ha suspendido cautelarmente de militancia a Navarro. Del análisis de la información, según consta en la resolución, el PSOE desprende que presuntamente podría haber incurrido en «mala conducta cívica o ética», calificada como falta grave y muy grave.

Navarro ha expresado su disposición a declarar cuando sea llamado por la Fiscalía, aunque reconoce estar viviendo una situación «difícil» que ha afectado profundamente a su familia. «Mi hijo en el instituto lo tenía que recoger», ha lamentado, añadiendo que lleva «tres días con la tele apagada en casa».

El caso ha desatado un terremoto interno en el PSOE de Torremolinos que amenaza con dejar la organización local completamente escindida. Mientras tanto, la Fiscalía deberá determinar si los regalos navideños, los favores mutuos y las consultas capilares constituyen, como sostiene Navarro, prueba de una relación cordial, o si ocultan, como denuncia ella, un patrón de acoso sistemático disfrazado de camaradería política.