Un conductor de autobús arrolla varios coches, causa un accidente con dos heridos y se da a la fuga

Un conductor de autobús ha embestido este miércoles cerca de una decena de vehículos estacionados en las localidades de Valderrubio y Escóznar, en Granada, y ha provocado un accidente de tráfico en la carretera GR-3401 que ha dejado dos heridos. El conductor, que se dio a la fuga a pie, ya ha sido identificado y localizado por la Guardia Civil, que ha necesitado de la ayuda de la Policía Local de tres pueblos colindantes.

Se trata de un hombre que iba al volante de un autobús metropolitano de la línea M-335, que efectúa la ruta Granada-Fuente Vaqueros-Valderrubio-Escóznar-Obéilar. El incidente se ha producido recién iniciado el servicio, a primera hora de la mañana, cuando salió de cocheras, por lo que el autobús se encontraba aún sin viajeros. Por el momento se desconocen las causas y el origen del comportamiento del conductor. La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación.

El autobús, perteneciente a una empresa privada que trabaja para el Consorcio de Transportes de la Junta de Andalucía, ha causado importantes daños en ocho turismos que se encontraban estacionados en la vía pública, en distintas calles de Valderrubio y Escóznar. Posteriormente colisionó frontalmente contra otro vehículo que circulaba por la carretera que une ambas localidades, y en el que iban dos personas que han resultado heridas leves. Los primeros avisos al 112 por el accidente en la GR-3401 se han producido en torno a las 8:35 horas. El turismo se salió de la vía y sus ocupantes, una mujer de 25 años y un hombre de 29, han sido trasladados al Hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves de Granada para ser sometidos a diversas pruebas.

Tras la última colisión, el conductor ha abandonado el autobús y se ha dado a la fuga. La Guardia Civil activó un dispositivo en colaboración con las Policías Locales de Íllora, Láchar y Chauchina para esclarecer los hechos y dar con su paradero.

Una vez identificado, y tras las distintas gestiones y mediaciones de los agentes, lo han logrado convencer para que se presentase en la comisaría más próxima, a lo que accedió horas después. En principio no parecía estar bajo los efectos del alcohol ni de sustancias estupefacientes.

La Policía Local de Íllora ha señalado que los sucesos «han provocado gran alarma social entre los vecinos», si bien el servicio de la línea se ha restablecido de manera inmediata. El vehículo tenía la ITV en regla y el seguro en vigor, según el Consorcio.

El alcalde de Valderrubio, Antonio García, ha informado a Europa Press de que uno de los coches arrollados en este municipio es el de una técnico municipal de Cultura. «Cuando he ido a ver qué había pasado me he encontrado con otros coches afectados. Todos los vecinos estaban bien y el conductor se había dado a la fuga», ha relatado.

Desde el Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada afirman que están ofreciendo «la máxima colaboración y está manteniendo contactos» constantes con la Guardia Civil, el operador del servicio y el Ayuntamiento de Valderrubio, no sólo para esclarecer los hechos, sino para evaluar los daños ocasionados.