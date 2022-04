El Ayuntamiento hispalense liderado por el socialista Antonio Muñoz mintió a los sevillanos al anunciar el modo de proceder en el traslado y transplante de los árboles afectados por la ampliación del tranvía en el barrio de Nervión. Finalmente no se ha llevado a cabo según lo previsto por resultar «demasiado lento y laborioso».

La asociación Tranvía Verde, que ya comprobó in situ el «paripé» y la «cadena de mentiras» del gobierno local en este sentido, ha denunciado la «improvisación» y «despreocupación» del Ayuntamiento en la ejecución de las obras. El Consistorio ha talado ya 182 árboles en lo que va de año.

Asimismo, la agrupación ha dejado en evidencia al teniente de alcalde delegado del Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, el socialista Juan Carlos Cabrera; y al teniente de alcalde delegado del Área de Transición Ecológica y Deportes, David Guevara, por sus distintas versiones en el pleno municipal de este jueves.

El gobierno socialista, en respuesta a las asociaciones Tranvía Verde y Ni un árbol menos que han intervenido en el turno ciudadano del pleno municipal, «ha reconocido que los trabajos realizados sobre los árboles afectados por la ampliación del tranvía en Nervión no se correspondieron con el procedimiento que el mismo gobierno explicó a dichas asociaciones cuando le preguntaron por ello en el pleno municipal de marzo», señala en un comunicado la agrupación ecologista.

Entonces, el socialista Cabrera explicó que los árboles serían «podados buscando un equilibrio entre la copa y el sistema radicular», que se llevaría a cabo una «excavación con maquinaria en la zona más alejada del árbol donde el peligro de alcanzar las raíces principales es menor» y una «excavación manual en las proximidades», formándose posteriormente «un cepellón con yeso, arpillera o similar» para enviar finalmente los árboles a un vivero.

Pero «tan sólo cuatro días después», cuando arrancaron las obras, Tranvía Verde fue testigo de la mutilación de troncos y el desmembramiento violento de las raíces de los árboles transplantados. «Tras comprobarlo in situ, denunciamos que no se estaba siguiendo el procedimiento anunciado, ya que los árboles estaban siendo totalmente desmochados, las excavadoras se usaban en las mismas bases de los troncos, desmembrando sus raíces y arrancándolos de cuajo, los cepellones eran inexistentes y además no se trasladaban a viveros, sino que acababan en la depuradora de Emasesa en Tablada», recalcan.

«Ni siquiera los concejales David Guevara y Juan Carlos Cabrera se han puesto de acuerdo» al contestar a las citadas asociaciones durante el pleno municipal, lamentan. Mientras el primero ha señalado que el procedimiento se descartó por ser «demasiado lento y laborioso, y que hubiera supuesto retrasar las obras significativamente», el segundo ha indicado que finalmente se estimó «que no era necesario» seguir tal fórmula. Cabrera se ha excusado alegando que el procedimiento anunciado era tan sólo una previsión del proyecto y podía estar sujeto a cambios.

Los árboles, directos a la depuradora

En relación a que los árboles hayan sido trasladados a la depuradora de Emasesa y no a un vivero municipal, Guevara esgrimió que «cuando llegó el momento de concretar de forma definitiva el traslado de los árboles a los viveros se observó que su implantación en dicho lugar agotaría el espacio disponible para las actuaciones ordinarias del servicio de Parques y Jardines, y que ante la imposibilidad de una parcela adecuada para el trasplante temporal de los árboles, los responsables del proyecto optaron por esa opción».

Así, Tranvía Verde lamenta el «injustificable nivel de improvisación y despreocupación» del Consistorio hispalense, «cambiado de criterio en tan sólo cuatro días y haciendo patente que todo lo que nos explicaron era mentira». «Igualmente, la inobservancia de los informes de los técnicos de Parques y Jardines, así como de los procedimientos establecidos en el Plan Director del Arbolado, es intolerable», añaden.

La agrupación denuncia también «las actitudes de concejales socialistas que nos desacreditan de forma constante cada vez que acudimos al Ayuntamiento», además de comentarios como los del concejal Guevara, que este jueves se ha referido a los 128 árboles desaparecidos como «una sombra que no significaba absolutamente nada», evidenciando «la estrategia perversa, la falta de sensibilidad, y la nula voluntad del gobierno municipal para salvar dicho arbolado».

«Como ya señalamos, el paripé del falso trasplante y la tala en diferido se ha realizado únicamente para evitar polémicas mediáticas en un tiempo en el que la conciencia medioambiental es creciente entre los votantes. Desde 2018 estaba claro que esos árboles iban a desaparecer, y esto es lo que ha sucedido», subrayan.

El comunicado de la asociación Tranvía Verde concluye lamentando «profundamente que este hecho es sólo un capítulo más de la nefasta política medioambiental de la Alcaldía, cuya continua tala de árboles -que ya alcanza los 182 ejemplares en lo que va de 2022 según los propios servicios municipales- sólo hace alejar a Sevilla de lo que una ciudad con vocación de futuro debería ser».