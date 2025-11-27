Andalucía hará mamografía, ecografía y biopsia en un solo día en casos de cribado con «altas sospechas»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el Debate sobre el Estado de la Comunidad un cambio sustancial en la atención a los casos de «altas sospechas» de cáncer de mama. Las pacientes clasificadas como BI-RADS 4 y 5 tendrán mamografía, ecografía e incluso biopsia en un «único acto» médico. El objetivo es evitar visitas sucesivas al hospital y «acelerar el diagnóstico». «Todo en un solo día, para evitar la ansiedad que provoca la espera», ha remarcado.

Moreno ha avanzado también una nueva ayuda para la compra de prótesis capilares en tratamientos de quimioterapia y la implantación de protocolos «iguales» en todos los hospitales públicos de Andalucía. Con estas medidas –ha sostenido– la Junta responde a algunas de las peticiones remitidas por la asociación AMAMA para que se incorporen al proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2026, actualmente en tramitación parlamentaria.

El presidente ha defendido que su Ejecutivo ha reaccionado «en tiempo récord» a los fallos del cribado de cáncer de mama y ha recalcado que este viernes ya «habrán sido atendidas» las 2.317 mujeres que se vieron afectadas por los errores de comunicación en el programa de detección precoz.

«El sistema de prevención del cáncer ha salido claramente reforzado, con más servicios, con más ayuda y con más sensibilidad», ha afirmado Moreno, que ha aprovechado para cargar contra las acusaciones de privatización lanzadas por la oposición: «Es la gran mentira de la izquierda. No se va a convertir en verdad por repetirla. La sanidad pública es el ámbito al que este Gobierno ha dedicado más recursos, más cariño, más empeño y más dedicación».

Para apuntalar ese discurso, ha detallado cifras: uno de cada tres euros del Presupuesto se asigna a sanidad, y Andalucía dedica ya cerca del 7% del PIB a este ámbito, «una cifra inimaginable en etapas anteriores». Para 2026, el gasto sanitario alcanzará 16.265 millones de euros, «la cifra más alta de España», y 6.435 millones más que al inicio de su mandato.

Además, Moreno ha recordado que la Junta ha implantado los cribados de cáncer de colon y de cuello uterino, «que antes no existían», ha ampliado el de mama de los 49 a los 71 años y Andalucía está «a la cabeza de España en el cribado neonatal (prueba del talón), triplicando el catálogo del Ministerio de Sanidad».

Pese a la controversia generada por los fallos recientes, el presidente de la Junta ha citado el informe de 2024 de la Sociedad Española contra el Cáncer, que sitúa el plan preventivo andaluz «a la cabeza de España». Por último, ha destacado que Andalucía ha multiplicado por cinco la inversión en tecnología oncológica para reforzar el diagnóstico precoz y los tratamientos «para que los andaluces tengan las herramientas más avanzadas en el diagnóstico temprano del cáncer y su tratamiento».