‘Wonder Man’: sinopsis, reparto y fecha de estreno de la serie más singular de Marvel

El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) vive actualmente focalizado en sus próximas producciones cinematográficas; Spider-Man: Brand New Day y Vengadores: Doomsday. Dejando de lado, al menos parcialmente, el desarrollo masivo de series derivadas que complementen su cosmos de largometrajes. Entre otras cosas porque en términos generales, el formato le ha procurado más tristezas que alegrías al equipo de Kevin Feige. Sin embargo, dentro de una semana asistiremos al estreno de Wonder Man: la metaficción que abraza de lleno su propia singularidad.

Abrazando de lleno una faceta hasta ahora desconocida de la franquicia, Wonder Man aterrizará en el streaming con un tono alejado a lo que el UCM nos tiene acostumbrados. Aunque She-Hulk y las entregas de Deadpool, rompían la cuarta pared, la nueva serie de la casa de las ideas va de forma sutil, mucho más allá. Ya que el planteamiento y los primeros adelantos promocionales, no reflejan un registro paródico. Sino una sátira autoconsciente del momento que vive la industria con el cine de superhéroes.

Wonder Man parte del personaje de Marvel Comics creado por Jack Kirby, Don Heck y Stan Lee, cuyo material ha sido adaptado al libreto serial a dos manos por Destin Cretton y Andrew Guest. El primero fue el responsable de Shang- Chi y la leyenda de los diez anillos y es también, el realizador detrás del próximo filme del hombre araña. Guest en cambio ha dedicado su carrera sólo al campo del guion, manifestando una gran currículum en el campo de la comedia a través de varios guiones para capítulos de series como Community y Brooklyn Nine-Nine. Pero ¿de qué trata realmente este ejercicio que rehuye de los arquetipos clásicos del cine de superhéroes?

‘Wonder Man’: ¿la serie más meta de Marvel?

Si atendemos a la sinopsis oficial compartida por el estudio, la sinopsis oficial de Wonder Man es la siguiente: «Un actor en ciernes llamado Simon Williams intenta hacer despegar su carrera. Tras un encuentro fortuito con el veterano actor Trevor Slattery, Simon descubre que el legendario director Von Kovak prepara un remake de Wonder Man, una película de superhéroes. Los dos actores, en extremos opuestos de su carrera, intentarán conseguir un papel en la película y darle un vuelvo a su vida. Entretanto, el público irá descubriendo lo que ocurre entre los bastidores de la industria del entretenimiento».

Ha nacido para este papel, siempre que nadie sepa su secreto. #WonderMan llega el 28 de enero a Disney+. pic.twitter.com/xLVHbEp04y — Disney+ España (@DisneyPlusES) January 2, 2026

En el papel protagonista encontramos a Yahya Abdul-Mateen II, conocido por su papel en El cuento de la criada o Watchmen. Al Slattery de Ben Kingsley, los fans de Marvel ya lo conocen. Su personaje fue el falso Mandarín de Iron Man 3 y tras varios años desaparecido, volvió para repetir su registro cómico en la anteriormente mencionada, Shang-Chi. Tras ellos, Demetrius Grosse, Lauren Glazier, Byron Bowers, Zlatko Buric, Davis Moskowitz, Jon Abrahams y Arian Moayed y Charlotte Ross completan el elenco secundario.

El intérprete novato deberá ocultar sus incipientes poderes a la producción si quiere conseguir y mantener el papel protagónico. Sin embargo, el principal problema no es la imposibilidad de controlarlos, sino que las habilidades originales del personaje están al nivel de fuerza de Thor o Hulk. Veremos hasta qué punto lleva Marvel el rango de poder del rol y si le da manga ancha en su futuro fílmico.

¿Cuándo se estrena? ¿cuántos capítulos tendrá?

Wonder Man tendrá un total de ocho episodios que se estrenarán de forma simultánea el 28 de enero en Disney Plus.