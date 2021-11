Si uno repasa brevemente la asignación de las estatuillas, en los últimos años en las ceremonias de los Premios Oscar se ve una clara tendencia de La Academia a conceder los galardones a Mejor Interpretación a papeles biográficos. Sobre todo, si estos levan el añadido de una gran caracterización, haciendo desaparecer al actor debajo de varias capas de prótesis y maquillaje. Ejemplo de ello es el caso de Gary Oldman transformándose en Winston Churchill o Christian Bale y su versión del vicepresidente Dick Cheney. Sin embargo, este año la caracterización de Will Smith como el padre de las tenistas Venus y Serena en King Richard no busca representar de una forma veraz, el rostro del protagonista.

El equipo de peluquería y maquillaje tenían preparada toda la caracterización para acercar el rostro de Will Smith lo máximo posible al aspecto que tenía el padre de las Williams en la época en la que se desarrolla la cinta. In embargo, el director Reinaldo Marcus Green cambió de idea en el último momento. “Lo hacían lucir como Richard Williams, fue realmente impactante”, señalaba Green sobre las prótesis para la nariz y mejillas que el departamento consiguió para remodelar el rostro del actor. No obstante, Green terminó convenciendo tanto a Warner Bros como a Will Smith: “Yo estaba como, ‘Miren, ustedes hicieron un trabajo increíble, pero no quiero eso’. Will tiene a su entrenador de dialecto para poder hablar de manera similar a Richard (…) habrían sido tres horas de Will en la silla de maquillaje todos los días ¿quién quiere hacer eso?”

El director habló con el protagonista y asegurándole que no necesitaban que se pareciese a Richard Williams, sino que se hunda y desaparezca, pero eso no significa que tenga que parecerse a Richard. Incluso sin una transformación agresiva, lo cierto es que la crítica que ya ha podido ver el film no se ahorra ningún elogio hacia Smith. King Richard se ha titulado en España El método Williams, se estrenará en España en Enero del 2022.