Vuelve a Netflix y es superadictiva: la nueva temporada de la serie que vas a devorar en una tarde ya está aquí

Una de las series de drama judicial que han triunfado en Netflix es El abogado del Lincoln (The Lincoln Lawyer), de la cual se acaba de estrenar en la plataforma de la gran N roja este mes de febrero la cuarta temporada. Una original serie producida por David E. Kelley cuya primera temporada se estrenó en Netflix en 2022 y se convirtió muy pronto en un éxito de audiencia en la plataforma de streaming. El abogado del Lincoln cuenta la historia de Mickey Haller, uno de los abogados más conocidos de la Costa Oeste de Estados Unidos. Esta cuarta temporada consta de 10 episodios y, en esta ocasión, su protagonista ha sido arrestado por un delito que no ha cometido. Esto le coloca por primera vez en el sillón del acusado a lo que no estaba acostumbrado y esto se convierte para el abogado es una situación muy complicada de aceptar.

La serie El abogado del Lincoln está basada en la famosa saga de novelas del escritor Michael Connelly y la cuarta temporada en el volumen La ley de la inocencia. El abogado del Lincoln está protagonizada por los actores Manuel Garcia-Rulfo que da vida al orgulloso Mickey Haller y Neve Campbell que interpreta el papel de Maggie McPherson y los dos desde el primer episodio se metieron en el bolsillo con su forma de actuar a todos los seguidores de esta serie de drama judicial

¿De qué trata la cuarta temporada de El abogado del Lincoln?

Como hemos comentado el abogado Mickey Haller es arrestado en esta cuarta temporada por un delito que no ha cometido. Todo comienza cuando la policía encuentra el cadáver de un hombre en el maletero del coche de Haller que resulta ser su ex cliente Sam Scales y el abogado es acusado del homicidio. Mickey Haller, que siempre ha estado justito de dinero, no puede pagar la fianza de cinco millones de dólares que le impone un juez que busca venganza.

Según la sinopsis oficial de la cuarta temporada de la serie: «Mickey Haller se enfrenta al caso más duro de su vida en lo que él y su equipo trabajan sin descanso para demostrar su inocencia en el asesinato de un antiguo cliente, Sam Scales. Para limpiar su nombre, deberán desenmarañar el timo final de Sam, forzándoles a un cara a cara con la oficina del fiscal del distrito, el FBI y fantasmas del pasado de Mickey».

Mickey Haller decide defenderse a sí mismo y desde la cárcel va creando su estrategia ya que está convencido de que le han tendido una trampa. Se da cuenta de que si quiere salir inocente de este embrollo, tendrá que descubrir quién es el artífice de esta trampa y cuál es la razón.

El abogado contará para este caso, que es uno de los más importantes de su carrera, con la ayuda de su equipo. También se dará cuenta de que tiene nuevos enemigos como la nueva fiscal, a quien da vida la actriz Constance Zimmer y una sagaz agente del FBI cuyo papel interpreta la actriz Sasha Alexander.

El reparto de esta nueva temporada

La cuarta entrega de la serie está de nuevo protagonizada por el actor Manuel Garcia-Rulfo que da vida al controvertido abogado Mickey Haller y la actriz Neve Campbell a Maggie McPherson. También tienen un papel de peso los actores Becki Newton como Lorna, Jazz Raycole como Izzy y Angus Sampson como Cisco.

Además, en el reparto de esta cuarta temporada están los actores Krista Warner, Elliott Gould, Emmanuelle Chriqui, Marcus Henderson, Gigi Zumbado, Scott Lawrence, Constance Zimmer, que da vida a la nueva fiscal, Sasha Alexander, que interpreta el papel de una agente del FBI, Cobie Smulders, Kacey Montoya, Jason O’Mara, Jason Butler Harner, Javon Johnson, Kyle Richards y Nancy Silverton, entre otros.

El abogado del Lincoln resiste en su cuarta temporada y es una de las que tiene más éxito de Netflix. La serie sigue siendo fiel a su fórmula inicial y ha logrado contar con un gran número de seguidores que ven todas las nuevas entregas.

Además, tenemos una buena noticia para sus seguidores, ya que Netflix ha renovado oficialmente El abogado del Lincoln para una quinta temporada que tendrá 10 episodios. Esta nueva entrega estará basada en el séptimo libro de la saga la novela Resurrection Walk de Michael Connelly y, por ahora, se espera que se estrene en Netflix en 2027 y que continue con la trama que se ha marcado en la cuarta entrega. El abogado del Lincoln es una buena opción para todos aquellos que disfruten con los dramas judiciales y con los personajes que se salen de lo común y que no pasan desapercibidos.