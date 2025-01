La última misión imposible de Tom Cruise será pura adrenalina: a un espectador casi le da un infarto

Este 2025 será un año de despedidas para los amantes del audiovisual. En la pequeña pantalla, series como Stranger Things o El juego del calamar cerrarán sus historias principales (ninguna está libre de futuros spin-offs), mientras que en el celuloide los espectadores serán testigos de las conclusiones capitulares de ficciones recientes. Desde el segundo capítulo de Wicked: For Good, hasta la undécima cinta de Fast & Furious. Pero sin duda, el acontecimiento más relevante y emotivo será el de una franquicia de acción que nos lleva acompañando casi 30 años: la última misión imposible de Tom Cruise.

A priori y, si Paramount Pictures no está jugando con nuestros sentimientos con los adelantos y el material promocional, Misión imposible: sentencia final será el gran adiós del espía Ethan Hunt. Aunque en un Hollywood con una tendencia clara por las secuelas tardías, reboots y remakes, quizás sería más adecuado hablar de un punto y aparte. Pues dentro de un tiempo, cuando la propiedad intelectual haya descansado lo suficiente, quizás podamos encontrar a un nuevo héroe del género para ser el líder del FMI (Fuerza de Misión Imposible). De hecho y de manera similar a lo que sucede con James Bond, ya han sonado sustitutos de la talla de Glen Powell para reiniciar la saga nacida de la ficción homónima nacida en la televisión de los años 60. No obstante, esta última defensa del mundo llega con cierta negatividad y escepticismo, pues el abultado presupuesto de la anterior entrega no logró unos grandes números en la taquilla, a pesar de la espectacularidad impresa por su protagonista en las secuencias rodadas sin especialistas. Cada entrega del estudio ha ido subiendo el nivel y la apuesta por la adrenalina y la experiencia cinematográfica y, a juzgar por las proyecciones de prueba que están teniendo (los famosos screen test), Hunt y su equipo volverán a poner nuestro corazón a prueba.

«Casi me da un infarto»

Todavía no se ha revelado la inversión presupuestaria del capítulo conclusivo de la saga, pero parece claro que la última misión imposible de Tom Cruise no tendrá el gasto desproporcionado que tendrá su antecesora. Con 300 millones de dólares, Misión imposible: sentencia mortal debía hacer como mínimo 800 millones para ser un negocio rentable para la compañía. Al contrario y para desgracia de sus ejecutivos, el desempeño finalmente fue de 599 millones de dólares. Eso sí, debemos tener en cuenta que tanto la anterior película como esta se rodaron simultáneamente, con lo cual el seguimiento terminará viendo reducido su presupuesto.

Las esperanzas sobre un taquillazo para despedir la historia yacen ahora en las informaciones que poco a poco, irán filtrándose sobre sus primeros pases y proyecciones ante la crítica especializada. Todo ello sumado al interés generado por el impacto de ser un evento importante dentro del cine comercial. Por eso, parece un buen augurio algunas de las primeras sensaciones que los pases de prueba han generado en la audiencia seleccionada. Algo revelado hace algunas horas por el director Christopher McQuarrie:

«Hicimos una pequeña proyección y alguien dijo ‘Me he asfixiado durante toda la secuencia. Casi me da un infarto’. Y pensé ‘Supongo que algo hemos hecho bien’», le contaba el realizador a la revista Empire. McQuarrie no reveló a qué escena en concreto se refería ese miembro del público, pero teniendo en cuenta que el bueno de Tom se ha colgado de aviones y ha saltado con motocicletas por precipicios, la secuencia en cuestión no será seguramente ninguna nimiedad. Hace unos meses recibimos el primer tráiler de la misión imposible final de Tom Cruise, con un adelanto de toda la tensión que está por llegar y pronto, deberíamos recibir un nuevo avance que nos de más pistas sobre los desafíos a los que tendrá que hacer frente el ya entrado en años protagonista.

La misión imposible de Tom Cruise

En la última misión imposible, Tom Cruise seguirá haciendo frente a La Entidad. Una inteligencia artificial que parece controlarlo todo. dictando las órdenes a Gabriel (Esai Morales), un antiguo conocido de Hunt. En el anterior capítulo, dejamos al protagonista camino a recuperar una de las dos llaves maestras alojada en un submarino. Esta es, una de las dos piezas clave para terminar controlando a la tecnología.

Además de Cruise, Misión Imposible: sentencia final volverá a contar con Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Mariel Garriga y Henry Czerny. Se estrenará en cines el próximo 23 de mayo.