El truco oculto para desbloquear series y películas ocultas en Netflix

Las plataformas de streaming nos han traído un mar de contenido casi inabarcable y aunque vayan eliminando algunos títulos de sus respectivos catálogos, paralelamente estas apps van incluyendo, novedades semanalmente que hacen que estar al día como suscriptor sea una completa quimera. Pero, por si sus más de 5.000 largometrajes y series se quedan cortos, existe un truco con el que podrás encontrar las películas ocultas y su aplicación no es nada complicada. Simplemente es necesario entender cómo el estudio californiano prioriza los contenidos según el lenguaje y a través del algoritmo.

Todo el mundo que esté pendiente mínimamente del mercado de video bajo demanda conoce, fenómenos virales de la talla de Adolescencia o tienen en mente superproducciones comerciales de la talla de Estado eléctrico. Estos no son productos que vayan a desaparecer o estar escondidos en el abanico de contenidos de la empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings. Entre otras cosas, porque los propios sistemas y mecanismos con los que la «gran N roja» se retroalimenta, favorecen la perpetuidad de dichas obras en la primera línea del carrusel visual de la compañía. Y todo ello, nos lleva a tener que descubrir las series y películas de Netflix mediante el sencillo gesto de cambiar el idioma del servicio. Porque sí, la marca prioriza aquellos contenidos que están traducidos y por tanto, doblados al idioma del país en el que se tiene instalado el soporte online que lidera Ted Sarandos. Esto no es otra cosa que un fallo interno del propio programa, el cual termina socavando sin quererlo, algunos programas e historias que podrían llegar a no estar presentes ni en el clásico buscador al que todos terminamos acudiendo como espectadores en alguna ocasión. Pero, ¿cuál es el proceso íntegro para lograr desenterrar todas esas series y películas ocultas de Netflix?

Series y películas ocultas de Netflix

Como ya hemos anticipado a lo largo del presente artículo es posible que ahora mismo como público, estés perdiéndote toda una serie de ficciones japonesas o coreanas que efectivamente, Netflix no se ha tomado la molestia en doblar. Eso sí, todas ellas están al menos subtituladas al castellano. La ausencia no sólo impide la posibilidad de encontrarlas, sino que la plataforma tampoco las recomienda. Pues las preescripciones del terminal se basarán en el idioma que el usuario en concreto, tenga configurado en su aplicación.

Por otro lado, este cambio no es general y va por perfiles. Si compartes en tu hogar la suscripción con una o varias personas, el idioma que estas tengan configurado se mantendrá. Al igual que ocurre si se comparte Netflix con otras personas.

El método para el desbloqueo

Si en algún momento te han recomendado películas aparentemente ocultas en Netflix o en su defecto, series, seguramente como usuario has acudido ilusionado al buscador para descubrir que no existe ni rastro de dicha prescripción. Ante esto pueden estar ocurriendo hasta tres cosas. La primera es que exista una confusión y la cinta o la serie no pertenezcan al catálogo de Netflix. La segunda que la recomendación venga de un conocido que viva en el extranjero, pues el servicio de streaming no tiene exactamente el mismo contenido en los diferentes países. Pero por último, la tercera opción en discordia que ocupa el tema de hoy sí tiene solución.

Dentro de la aplicación, entramos en el perfil que queramos configurar. Entrando en el apartado del lenguaje de la visualización, se debe cambiar el idioma al inglés y no olvidarnos de guardar los cambios. A partir de aquí, seguramente el abanico de recomendaciones crezca considerablemente. Aunque muchas no estarán en español, si se es un espectador que consume habitualmente los productos audiovisuales en versión original, esto no supondrá ningún problema.

El top 10 de contenido más visto en Netflix

Independientemente de las películas ocultas de Netflix, nunca está de más recordar que Netflix actualiza regularmente los Top virales de su contenido más visto. La lista con las películas más vistas a nivel global dentro de la plataforma es la siguiente: