La miniserie de Netflix que ha conquistado a los más románticos: 8 episodios para ver en una tarde

Ha tardado más de las cuenta, pero por fin la industria española ha replicado la modernización del drama de época que Los Bridgerton lograron hace un lustro. Porque además de exportar modelos de series tan brillantes como El ministerio del tiempo (2015) o La casa de papel (2017), en el audiovisual televisivo patrio siempre hemos sido muy de replicar los éxitos yankis. Véase el caso de Vis a Vis (2015) con Orange is the New Black (2013) o Gran Hotel (2011) con Downton Abbey (2010). Ahora, nuestra recomendación de hoy precisamente pasa por ser la miniserie de Netflix perfecta para los más románticos y, si has estado al tanto en los últimos días de las novedades de la plataforma seguro que ya sabes cuál es. Sí, nos referimos a Manual para señoritas.

Puede que históricamente las grandes ficciones de la pequeña pantalla hayan tenido recorridos largos de emisión. Sin embargo, precisamente la cantidad ingente de contenido nos ha llevado a una tendencia sobre un grupo de suscriptores que ya prefieren vincularse a una trama que al menos, saben que va a tener un final marcado. Ver las seis temporadas de Los Soprano (1999) o las siete de Mad Men (2007) es cómo no, un placer incontestable. Aunque del mismo modo supone una implicación concienzuda y dedicada que el espectador medio de la «Gran N roja» no está dispuesto a asumir. Por eso, no nos extraña que con tan sólo dos semanas de su estreno, esta miniserie de Netflix se haya convertido en la favorita de los románticos de más de 60 países, donde Manual para señoritas ocupa el Top 10 global de series de habla no inglesa más vistas. Pero, ¿Cuál es el argumento de este relato que parece concentrar lo mejor de Los Bridgerton con el ritmo dinámico de producciones como Enola Holmes o incluso, Fleabag.

‘Manual para señoritas’: sinopsis y reparto

La historia de Manual para señoritas tiene un punto de partida aparentemente sencillo, pero que como en toda narración de este género, cuenta con giros, engaños y vaivenes culebronescos con un toque de humor muy actual y bajo el carisma implícito que siempre poseen esos protagonistas que rompen la cuarta pared.

El planteamiento nos pone en la piel de Bianda, una carabina encargada de encontrar marido a tres hermanas adineradas, viéndose envuelta en una historia de amor, escándalos y cómicos enredos de finales del siglo XIX. Así a base de ingenio y con un tono claramente desenfadado, Manual para señoritas es un entretenimiento elegante y ligero para verte sus ocho episodios (45 minutos cada uno) del tirón este fin de semana. Vaya, el maratón perfecto de una serie tan chic como pop y repleta de caras conocidas dentro de la cinematografía patria.

Por un lado tenemos a la protagonista, encarnada por Nadia de Santiago, quien los espectadores seguramente recuerden siendo muy joven en series como El comisario (1999), Ana y los 7 (2002) o Javier ya no vive aquí (2002). Nominada al Goya a la mejor actriz revelación por Las 13 rosas (2007), más recientemente la hemos podido ver en El tiempo que te doy (2021) y este año estrenará Un año y un día. El resto del elenco se completa con Álvaro Mel (Un cuento perfecto), Isa Montalbán (HollyBlood), Maria Caballero (La primera profecía), Zoe Bonafonte (El secreto del orfebre) e Itziar Manero (Las chicas están bien), entre otras.

Creada por dos figuras con una imponente trayectoria en la ficción de la pequeña pantalla como son Gema R. Neira (Fariña, El caso Asunta) y María José Rusturazo, guionista en trabajos como Velvet (2013) o Bajo Sospecha (2015), Manual para señoritas ha encandilado a la crítica nacional, por lo que quizás hablemos de una de esas miniseries que terminan siendo un serial con varias temporadas.

La miniserie de Netflix para románticos

Por el momento, esta miniserie de Netflix tiene enganchados a millones de románticos por todo el mundo. Concretamente, esta semana ha obtenido 4,9 millones de visualizaciones, tan sólo por detrás de la coreana Si la vida te da mandarinas y superando a Atrapados.

Estrenada el pasado 28 de marzo, todo apunta a que Manual para señoritas no es ningún fenómeno puntual y que su desempeño podría llevarla a ser una de las series nacionales más vistas del presente 2025.