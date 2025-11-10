Todavía quedan semanas para Navidad, pero este clásico de los 90 ya reina de nuevo en Disney Plus

Como ocurrió hace algunas semanas con Halloween, el consumo audiovisual en los servicios de streaming se ha adelantado a las fechas clave del calendario. Así, si a principios de octubre en los terminales el terror ya dominaba los catálogos, ahora sin ser ni siquiera mitad de noviembre uno de los clásicos de Navidad más icónicos del celuloide ya brilla-otra vez-en Disney Plus. Sí, nos referimos a la imperecederamente divertida cinta que catapultó a la fama a Macaulay Culkin: Solo en casa.

El dato hará sentirse mayor a más de uno, pero la película dirigida por Chris Columbus tiene ya 35 años. Aunque su mérito no está únicamente en su supervivencia cultural entre diferentes generaciones, sino en ser una tradición anual para millones de espectadores que año tras año, vuelven a disfrutar de las travesuras Kevin McAllister y de la comedia slapstick donde los dos ladrones antagonistas quedaban derrotados una y otra vez por el pequeño e ingenioso protagonista. Superada la treintena, el éxito Sólo en casa está más presente que nunca en Navidad y su viralidad innata le ha hecho brillar de nuevo en Disney Plus. Colándose en el Top 10 de la plataforma de la casa del ratón y bajo el título hispanoamericano de Mi pobre angelito, este filme de culto ocupa actualmente el primer puesto en países como Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá, posicionándose también en cinco mercados clave como Australia, Dinamarca, México y Nueva Zelanda. Sólo en casa es la producción más vista de la marca de vídeo bajo demanda de la casa del ratón.

El clásico de Navidad perfecto está en Disney Plus

Escrita por el gran John Hughes, Sólo en casa fue un fenómeno mundial ya desde su estreno en 1990. Con un presupuesto de 18 millones, la película logró recaudar 476 millones, siendo así el segundo largometraje más taquillero del año por delante de Pretty Woman y Bailando con Lobos y únicamente por detrás de Ghost.

Culkin tuvo un sueldo de 110.000 dólares por la primera parte, mientras que en la secuela Sólo en casa 2: Perdido en Nueva York, el actor norteamericano consiguió un contrato en el que recibió 4,5 millones de dólares. Además a día de hoy, con 45 años, el otrora estrella sigue recibiendo regalías por la explotación comercial de ambas películas en los mercados televisivos y su actual presencia en el streaming.

¿De qué trataba ‘Sólo en casa’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Kevin McAllister (Culkin) es el niño más pequeño de una familia numerosa, la cual por accidente lo deja abandonado en el viaje en el que todos se marchan de vacaciones a Francia. El joven aprende a sobrevivir en el día a día, incluso cuando dos ladrones algo torpes se proponen robar en todas las casas abandonadas de su calle. Lo que no saben estos dos cacos es que este pequeño hará de su hogar un fortín inexpugnable, haciéndoles caer en cientos de divertidas (y dolorosas) trampas».

Bajo una banda sonora fantástica de John Williams, Sólo en casa contó en su reparto además de con Culkin, con la presencia de otros intérpretes conocidos como Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O’Hara y Robert Blossom.