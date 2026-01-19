‘The Great Beyond’: la nueva película de J.J. Abrams ya tiene fecha de estreno

Tras una etapa televisiva brillante al frente de seriales como Alias y Perdidos, J.J. Abrams inició su carrera de director en Hollywood especializándose en «resucitar» varias franquicias audiovisuales. Primero fue Misión Imposible 3 (2006), luego llegó Star Trek (2009) y finalmente, la última denostada trilogía de Star Wars. Abrams asumió el mando en la primera, Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) y en el cierre de la historia, con Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019). Pero las miradas críticas se centraron en su figura por el conjunto de este nuevo arco narrativo, ya que él era el máximo productor ejecutivo encargado de velar por la consistencia y cohesión de tres cintas que terminaron viéndose como un pastiche irregular, cabreando por el camino a millones de fans. Ahora, siete años después, el realizador regresa por todo lo alto con The Great Beyond. Un guion original en el que ya no responde a una saga preestablecida.

El proyecto lleva gestándose desde hace bastante tiempo. De hecho, inició su postproducción en otoño de 2025. No obstante, Warner Bros. por fin le ha puesto una fecha de estreno: llegará a los cines IMAX el 13 de noviembre. La película, la cual en algún momento se pensó que se llamaría Ghost Writer, no posee únicamente un gran reclamo en la silla de director. Abrams ha reunido para la ocasión a un casting excelso en el que destacan Glen Powell, Samuel L. Jackson, Emma Mackey y Jenna Ortega. Junto al sello recién adquirido por Netflix, el cineasta ejerce como productor junto a Tommy Gormley a través de la compañía del primero, Bad Robot.

The Great Beyond llegará a las salas en un calendario en el que como principal rival, tendrá a la próxima precuela de la propiedad intelectual de Los juegos del hambre, Amanecer en la Cosecha. La fotografía de esta futura cinta de Abrams correrá a cargo de James Friend, ganador del Oscar por Sin novedad al frente (Edward Berger, 2022).

El calendario anunciado por Warner: 3 proyectos para 2027

La noticia anunciada por la propia major, vino acompañada de la fijación en el calendario de otros tres largometrajes esperados:

Panic Carefully: lo nuevo de Sam Esmail (Mr. Robot) se estrenará el 26 de febrero del 2027

Lo nuevo de Tim Miller: el director de Deadpool (2016) se alía con Keanu Reeves en un estreno programado para el 13 de agosto de 2027

Expediente Warren: First Communion se proyectará en cines el 10 de septiembre 2027

Al igual que sucedió en 2025 con la presencia de Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson), Los pecadores (Ryan Coogler) y Weapons (Zach Cregger), Warner seguirá anteponiendo con The Great Beyond una política de apuesta creativa y original a través de cineastas con una fuerte carga autoral. En esta línea, en el presente año el estudio nos mostrará ¡La novia! de Maggie Gyllenhaal y Digger, la inesperada asociación entre Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise.

¿De qué trata ‘The Great Beyond’?

No tenemos una amplia información del proyecto, más allá de que este se cataloga dentro del género del drama fantástico. Según la breve sinopsis, la trama se centra en una joven pareja de recién casados que lucha por sobrevivir contra «una entidad sobrenatural».