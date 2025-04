‘The Batman 2’ podría sufrir un nuevo retraso por culpa de la complicada agenda de Robert Pattinson

Lo continuos retrasos de producción con The Batman 2 comienzan a ser ya algo preocupante. Sobre todo, teniendo en cuenta que James Gunn está confeccionando todo un nuevo universo de películas independientes al exitoso reboot que Matt Reeves dirigió en 2022. De momento sabemos que la secuela no llegará este año, pero es que tampoco lo hará en 2026 y quizás, dada la apretada agenda de Robert Pattinson, podría no hacerlo siquiera para 2027, su última fecha programada. Más de un lustro de espera casi inconcebible, teniendo en cuenta que el filme del guardián de DC (Detective Cómics) recaudó 772 millones de dólares en el box office mundial, bajo el handicap de haber pertenecido a una cartelera todavía diezmada por el coronavirus. Y es que los recientes rumores de la incorporación del actor británico a Dune: Mesías han despertado las alarmas en las oficinas de Warner Bros. Y no, el estudio todavía no tiene una tecnología como la de Mickey 17 para poder clonar a su estrella.

Hace algunas horas, varios medios norteamericanos informaban que el ex actor de sagas como Crepúsculo o Harry Potter tenía prácticamente, pie y medio en el arenoso terreno de Arrakis. De hecho y para ser más concretos, Pattinson sería Scylate, antagonista directo del protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet). Un probable fichaje que podría influir de lleno en el desarrollo del rodaje de una continuación que ha tenido varias idas y venidas, pero que al fin y al cabo ha terminado expandiéndose con la valorada serie El Pingüino. Sin embargo, esa ficción no adelantaba nada del superhéroe, más allá de ser un relato puente entre el primer largometraje y la hipotética The Batman 2, que debería aterrizar en las salas el 1 de octubre de 2027. Un cartel estacional que iría muy acorde con el final de la serie protagonizada por Colin Farrell, donde el frío invierno comienza a helar las calles y, con los rumores que afirman que el villano de este proyecto sería Sr. Frío.

¿Problemas con el guion?

Reeves ha sido el encargado de salir a la palestra con cada nuevo retraso en la programación para tranquilizar a los fans, afirmando que todos esos inconvenientes aplazamientos se deben a que están terminando de pulir el guion antes de poder comenzar con cualquier labor de producción.

El propio Gunn, quien recordemos es productor ejecutivo y máximo responsable del DCU (Detective Comics Universe), reforzó esa idea a finales del 2024, justo cuando se anunció el último de los retrasos oficiales de The Batman 2: «La única razón del retraso es que no hay un guion completo. Matt se ha comprometido a hacer la mejor película posible, y nadie puede adivinar con exactitud cuánto tiempo llevará escribir un guion. Una vez que hay un guion terminado, existen alrededor de dos años para la preproducción, el rodaje y la posproducción en las grandes películas», explicaba el cineasta en sus redes sociales. Aparte, Gunn se remitió a que en realidad, cinco años es un periodo de tiempo óptimo para una secuela, poniendo ejemplos como Alien (1979) y Aliens (1986) o Terminator (1984) y Terminator 2: El juicio final (1991).

Las últimas nuevas que recogen el posible retraso vienen de parte de Screen Rant, donde argumentan que el reciente anuncio de casting de Pattinson para su incorporación a la adaptación de la segunda novela de Frank Herbert habría planteado serias dudas sobre otro retraso añadido a The Batman 2. No sería cuestión de otro medio año, pero si hablaríamos igual de un par de meses. Lo cual situaría el regreso del caballero oscuro en diciembre de 2027.

No obstante, fuentes de Deadline como el periodista Justin Kroll aseguran que la incorporación de Pattinson a Dune 3 no supondría ningún drama para The Batman 2. «Un poco de claridad, ya que parece haber cierta confusión. Esta película se rodará este verano y, al igual que La Odisea, es una película se reparto que Patz (Robert Pattinson) podría rodar en un plazo razonable sin que afecte a The Batman 2», escribía Kroll en un post de la red social X.

Más allá de ‘The Batman 2’

Cuando decimos que Robert Pattinson es uno de los actores más solicitados de Hollywood, quizás nos estemos quedando incluso cortos. Este año ha estrenado Mickey 17 y todavía queda por ver en qué mes llegará Die, My Love, lo último de Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin) donde comparte elenco con Jennifer Lawrence y Lakeith Stanfield. Un título al que seguirán The Drama con Zendaya y el remake de Possession.

2026 será su reencuentro con Christopher Nolan en La Odisea y la comedia de Adam McKay, Average Height, Average Build. Por último, The Batman 2 llegará en 2027…..¿o quizás no?