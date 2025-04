Este actor anuncia su sorprendente regreso a ‘Dune 3’: «Si no te leíste los libros, no es culpa mía»

A pesar de ser una de las mejores producciones de su año, Dune: Parte dos no tuvo el reconocimiento esperado en los Premios Oscar 2025. Pero dicho desplante de la Academia, la cual sólo le concedió cinco nominaciones y las estatuillas de mejor sonido y efectos visuales, no va declinar los intentos de Warner Bros por cerrar por todo lo alto la que probablemente sea la mejor trilogía de ciencia ficción del cine reciente. Así presumiblemente, en 2026 tendremos el estreno de Dune 3, con el correspondiente regreso de Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh y Javier Bardem y con ahora, el añadido de un actor y personaje que sorprenderá a aquellos que no hayan leído la segunda novela de Frank Herbert, El mesías de Dune.

Antes de nada, avisamos que la noticia revela una información en calidad de spoiler. Así que aunque no sea un secreto que pueda estropear la experiencia y el futuro visionado de la tercera parte, si deseas ir «en blanco» al todavía lejano estreno o si todavía no has visto ninguna de las dos cintas existentes, aconsejamos que dejes de leer el artículo en este punto. Dune 3 volverá a estar dirigida por Denis Villeneuve y además de la presencia asegurada de los anteriores intérpretes mencionados, tendremos a un aliado de Paul Atreides que no pudo aparecer en la secuela y que «resucitará» para el filme que llevará por título Dune: Mesías. Hablamos de Duncan Idaho, el guerrero interpretado por Jason Momoa que conocimos en Dune: Parte uno. Rol que murió prematuramente enfrentándose a varios Sardaukar para permitir la huida del protagonista y su madre, la dama Jessica (Rebecca Ferguson). No obstante, a los lectores de la obra de Herbert la confirmación de la nueva por parte del propio Momoa no les sorprende en absoluto. Pues en Dune 3, Idaho resucita como un ghola. Un clon genéticamente modificado que ejercerá un papel crucial en la conspiración contra el «Lisan Al Gaib».

‘Dune 3’: el regreso de Jason Momoa

Dune 3 contará con la vuelta de Momoa, los miembros de reparto principal y Villeneuve. En cambio perderá a una pieza clave en su apartado visual: el director de fotografía Greig Fraiser. Ganador del Oscar por la cinta original del 2021, el australiano dejará el testigo a Linus Sandgren, quien también posee en su estatus con una estatuilla dorada por el tratamiento de la luz en La La land (2016). Por su parte, se espera que Hans Zimmer regrese al apartado musical, pero todavía no tenemos una confirmación oficial. El compositor alemán logró su segundo Oscar por la partitura de Dune: Parte uno y su ausencia en las nominaciones de la pasada edición de la alfombra roja por las bases de la Academia, fue altamente criticada por la comunidad cinéfila.

El proyecto de Dune: Mesías todavía está en plena preproducción y al igual que sucederá con Spider-Man 4, el rodaje parece planificado para este verano. Lo cual seguramente implique que Zendaya no tendrá una gran presencia en el regreso de Peter Parker a la gran pantalla. Dune 3 está programada para el 18 de diciembre de 2026 y será según el realizador canadiense, la última película que dirigirá de la saga. Eso sí, esto sería algo que podría cambiar teniendo en cuenta los grandes resultado de la saga. La primera parte recaudó 433 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la secuela alcanzó los 714 millones. En total, ambas suman siete premios Oscar y se espera que con el cierre de la trilogía, el responsable de La llegada y Sicario pueda crear una sensación parecida a lo que Peter Jackson generó con El Señor de los anillos: El retorno del rey.

Mientras promocionaba su próximo papel en Una película de Minecraft, Momoa habló con EW, explicando que quizás no debería decirlo, pero que definitivamente estará en Dune 3: «Bueno, no sé si me voy a meter en líos. Pero es lo mismo que en Juego de Tronos, ¿sabes? Si no leíste los libros, no es culpa mía, ¿verdad? Voy a volver. ¡Me metiste en líos!», le interpelaba al entrevistador en la alfombra roja de la cinta, durante preestreno de la cinta que igualmente, cuenta con la distribución de Warner Bros.

Una película «nueva»

Desconocemos la deriva que tomará Dune: Mesías, pero Villeneuve nos ha ido dejando algunas pistas de lo que podría ser a todas luces, un cambio radical con lo que hemos visto en las dos cintas predecesoras:

«Al igual que Herbert hizo con Dune: Mesías, creo que sería una gran idea hacer algo completamente diferente. La historia transcurre unos 12 años después de donde dejamos a los personajes al final de la segunda parte. Su viaje, su historia, es diferente esta vez, y por eso siempre digo que, si bien es el mismo mundo, es una película nueva con nuevas circunstancias».