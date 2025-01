Timothée Chalamet logra este récord con su nominación en los Oscar 2025: iguala a una leyenda del cine

Puede que Tom Holland, Zendaya o Paul Mescal formen parte del grupo de estrellas de toda una nueva generación de Hollywood. Sin embargo, ninguna de ellas está todavía a la altura de la unanimidad que existe con Timothée Chalamet. Con tan sólo 29, este neoyorquino de ascendencia francesa es una especie de nuevo «Leonardo DiCaprio»-aunque ciertamente, su forma de actuar no recuerda más al Johnny Depp de los 90-con opción a conseguir ese papel protagonista pretendido por toda una ristra de intérpretes. Y es que a pesar de vivir unos comienzos duros a través de participaciones esporádicas en filmes de la talla de Hombres, mujeres y niños o de Interstellar, el próximo 3 de marzo Chalamet tendrá una nueva oportunidad de hacer historia en los Premios Oscar 2025.

Sí, llevarse uno de los galardones ya es per se, algo grandiosamente memorable en la carrera de cualquier miembro de la industria que se precie. Pero Chalamet con su nominación, acaba de convertirse en el segundo actor más joven en estar dos veces en las quinielas de las estatuillas doradas. Sólo por detrás del tempranamente fallecido, James Dean. Antes de pasar a mejor vida con su fatídico accidente de coche a los 24 años, la leyenda del séptimo arte estuvo nominado en dos ocasiones para la categoría de Mejor actor principal; la primera por Al este del Edén (1956) y la segunda de manera póstuma, por Gigante (1957). Ahora, el carismático referente de toda esta ola de nuevos talentos tiene otra oportunidad de consagrase en el Dolby theather de Los Ángeles, gracias a su performance de Bob Dylan en A Complete Unknown. Recordemos que Chalamet fue nominado por prima vez a los 22 años por su desempeño protagonista en la Call me by your name de Luca Guadagnino. No obstante, lograr la consideración haría brillar todavía su casi recién comenzada carrera. Pues automáticamente se convertiría en el actor más joven en lograr alzarse con un Oscar en dicha categoría. Por el momento, el récord permanece en manos todavía de Adrien Brody, quien lo logró con unos meses más de edad de los que tiene actualmente Chalamet, convertirse en el mejor intérprete de su año por El pianista. Pero, ¿tiene posibilidades reales de cara a lograr tal hazaña?

Oscar 2025: rivales de Chalamet

El principal rival a batir en esta 97ª edición de la alfombra roja es Brody. El norteamericano suena con fuerza en todas las quinielas, independientemente de los polémicos usos de la inteligencia artificial para refinar su acento cuando su personaje en The Brutalist habla en húngaro. Por otro lado, Brody no es el único «duro rival» al que se enfrentará el Paul Atreides de Denis Villeneuve. Ralph Finnes opta a la estatuilla por Cónclave y, teniendo en cuenta que a sus 62 años y tres nominaciones todavía no ha sido correspondido con la máxima distinción de la meca del cine…su nombre es una alternativa seria y muy real. Por último, Colman Domingo en Las vidas de Sing Sing y Sebastian Stan en The Apprentice. La historia de Trump son los que a priori, menos probabilidades tienen de adornar sus vitrinas con el «tío Oscar».

‘A Complete Unknown’: sinopsis

La sinopsis oficial compartida por el estudio es la siguiente: «Ambientada en la influyente escena musical de Nueva York de principios de los años 60, A Complete Unknown cuenta la historia del meteórico ascenso del músico de Minnessota, Bob Dylan. Un cantante de folk de 19 años que llegó de las salas de los conciertos hasta lo más alto de la lista de éxitos. Sus canciones y su mística se convirtieron en un fenómeno mundial que culminó en 1965 con su rompedora actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival».

Aparte del protagonismo estelar de Chalamet, el reparto de A Complete Unknown está repletos de caras conocidas. Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz, Scoot McNairy y Charlie Tahan, firman el elenco secundario. El hombre en la piel del cantante no es el único que opta al Oscar. El cineasta James Mangold ha vuelto a lograr un filme que compita también en las candidaturas de Mejor dirección y mejor película. Barbaro y Norton están presentes en las vategorías de Mejor actor y actriz de reparto y por supuesto, la Academia ha tenido a bien valorar su sonido, vestuario y el guion que adapta la biografía escrita por Elijah Wald.

¿Cuándo se estrena?

Desgraciadamente, en España todavía tendremos que espera un poco para poder ver a Chalamet en la gran pantalla. A Complete Unknown no llegará a los cines españoles hasta el próximo 28 de febrero. Tras ello, en un periodo de dos a tres meses y habiendo sido producida por Fox Searchlight, lo suyo es que termine formando parte del catálogo de Disney +.