¿La última estrella en viajar a Arrakis? Robert Pattinson podría aparecer en ‘Dune: Mesías’

La franquicia dirigida por Denis Villeneuve va camino de una tercera entrega que redima su paupérrima atención de la Academia de cine y para ello, desde Warner Bros. saben que deben contar con el mejor casting posible. Pero, ¿cómo mejoras todavía más un elenco ya repleto de estrellas? Bueno, pues sacándole un pasaje a Arrakis a uno de los intérpretes más solicitados del momento, tanto en el apartado comercial como en el lado más autoral de la profesión. Sí, según las noticias que llegan desde Estados Unidos, Robert Pattinson estaría negociando su participación en Dune: Mesías. La tercera parte que presumiblemente concluirá la odisea fílmica del mundo concebido en las páginas de Frank Herbert.

Hoy parece algo sencillo para Hollywood, sin embargo hasta hace no mucho, llevar a la gran pantalla el relato mesiánico de Paul Atreides tenía serios riesgos de ser una quimera económicamente desastrosa. Ahí estaba el ejemplo de la Dune (1984) de David Lynch. No obstante, el director canadiense logró crear un espectáculo cinematográfico de época que en tiempos débiles para la taquilla, logró unos estimables 433 millones de dólares. Todo ello condujo a una secuela preacordada entre el realizador y el estudio, firmando no sólo otro éxito comercial, sino la bella factura de una pieza que encandiló a la crítica especializada, confirmándose como una nueva producción épica para la meca del cine. Dune: Parte dos aunó 714 millones de dólares para la major, fijando un capítulo extra a modo de despedida para el autor responsable de títulos como Sicario o La llegada. Ahora por si esa expectación no fuese suficiente, los rumores de las últimas horas hablan de la incorporación de Robert Pattinson a Dune: Mesías.

Robert Pattinson y ‘Dune: Mesías’

Desde los inicios del proyecto, la bilogía tuvo presente seleccionar a algunos de los rostros más reconocibles del momento. Empezando por su protagonista, Timothée Chalamet, hasta llegar a su interés romántico en el filme, la estrella Zendaya. Esa selección mediática fue in crescendo y, si en Dune teníamos a perfiles como Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista o Javier Bardem, la continuación incorporó a Christopher Walken, Austin Butler, Florence Pugh y el pequeño cameo de una Anya Taylor-Joy que tendrá mucho que decir en la tercera entrega. Por eso y a pesar de ser una noticia increíblemente positiva para los fans, la incorporación de Robert Pattinson en Dune: Mesías se siente prácticamente como un paso lógico en la recta final de la trilogía.

Antes de la aparición del británico en las quinielas, Jason Momoa confirmó su regreso para Dune 3. Algo que pilló un tanto desprevenidos a todos aquellos que no hayan leído el segundo libro que escribió Herbert. Villeneuve se encuentra en plena preproducción, cerrando el guion y preparándose para comenzar el rodaje este mismo verano.

Hace escasas hora y según Variety, Robert Pattinson habría empezado a sonar con fuerza en los castings de Dune: Mesías. Sin todavía revelar su personaje de forma oficial, en THR apuntan a que el protagonista de The Batman (2022) daría vida al villano Scylate. El personaje no es ni mucho menos ajeno a los lectores de las novelas y en la trama del segundo libro, este antagonista tiene un papel fundamental. Sin revelar todavía demasiado, sólo diremos que el rol pertenece a una raza capaz de cambiar su aspecto y rostro, contando con unas grandes dosis para el engaño y la infiltración.

De la Odisea a Arrakis

La relación profesional de Pattinson con Warner Bros. es firme y tiene pinta de terminar siendo una asociación duradera. El londinense viene de estrenar Mickey 17 este año y todavía tendrá que volver a enfundarse en algún momento el traje de superhéroe en The Batman 2. Su agenda es una de las mas solicitadas de la industria más allá de dicha compañía lo que le lleva a que actualmente se encuentre rodando la adaptación de Homero a las órdenes de Christopher Nolan. Según los principales rumores, en esta versión de La Odisea, Pattinson dará vida a Hermes.

Pero encarnar al mensajero de los dioses no es el único trabajo en el futuro inmediato del ex actor de Crepúsculo. El intérprete tiene pendiente el estreno de The Drama, una cinta de A24 donde compartirá pantalla con Zendaya y Die, My Love, lo nuevo de Lynne Ramsay en el que aparecen nombres conocidos de la talla de Jennifer Lawrence, Lakeith Stanfield, Sissy Spacek y Nick Nolte.