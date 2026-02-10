Sólo tiene 7 capítulos y es la mejor miniserie de Netflix en 2026 sin duda: basada en hechos reales

Nunca en la historia del entretenimiento hemos tenido una producción de series tan inabarcable. Culpa de ello tiene por supuesto, el auge del mercado de las plataformas de streaming. Y es que normalmente, aparte de la cantidad, la duración y consecución de múltiples temporadas llevan a que cada vez de más pereza enfrentarse a ficciones cuya trama total abarca más de 50 episodios. Así, encontrar una buena miniserie se ha convertido en una garantía de entretenimiento de calidad en un catálogo tan amplio como es el de Netflix y por eso, nuestra recomendación de hoy no es otra que Vigilante. El thriller basado en hechos reales que te mantendrá atrapado a la pantalla hasta los títulos de créditos de su capítulo final.

Perfecta para un maratón, Vigilante es una creación de Ian Brennan y Ryan Murphy. Conocidos en la producción televisiva por ser los responsables de la serie Monstruo, con los respectivos arcos de Jeffrey Dahmer, Lyle y Erik Menendez y la historia de Ed Gein. Los episodios están dirigidos por Henry Joost, Ariel Shulman, Paris Barclay, Max Winkler y Jennifer Lynch y el guion parte de como ya hemos mencionado, un suceso real que recoge el artículo homónimo escrito por Reeves Wiedeman. Pero ¿de qué trata realmente Vigilante y por qué casi cuatro años después de su estreno sigue siendo un contenido atractivo para los suscriptores de Netflix?

La miniserie más inquietante de Netflix: ‘Vigilante’

La trama sigue a la familia Brannock, la cual se acaba de mudar a una casa de ensueño en la periferia de Nueva Jersey. Sin embargo, lo que comienza como una idílica nueva vida pronto se vuelve pesadilla. En su nuevo hogar, los Brannock comienzan a recibir cartas terroríficas de un acosador que firma todas ellas con el seudónimo de «El Vigilante». En dichas misivas se especifican detalles privados del inmueble y secretos relacionados con la familia.

Parte del atractivo de la serie nace de su cuidado casting. Con Bobby Cannavale (Blue Jasmine) y Naomi Watts (Mulholland Drive) como protagonistas principales, la ficción creada por Brennan y Murphy se apoya en gran medida en el talento mayúsculo de su reparto, complementado en los roles secundarios por Jennifer Coolidge (Black Lotus), Mia Farrow (La semilla del diablo), Margo Martindale (Million Dollar Baby), Luke David Blumm (Heredero), Terry Kinney (El último mohicano) y Michael Nouri (Flashdance).

Con sólo siete episodios, la miniserie de Netflix Vigilante perdió su condición de producción autoconclusiva tras su éxito, ya que el estudio la renovó para una segunda temporada. Aunque desconocemos si tendremos a otros personajes, funcionando como una producción antológica del perfil de American Horror Story o The White Lotus o si repetirán los mismos actores con sus respectivos papeles.

La historia real detrás de la ficción

A pesar de ser una miniserie de Netflix en la que varias partes se han ficcionado, Vigilante es una trama basada en unos siniestros hechos reales. Dichos sucesos se remontan al 2014, implicando a Derek y Maria Broaddus, las personas que en la vida real sufrieron el acoso tras adquirir una casa en el 657 Boulevard.

A pesar de las pruebas de ADN encontradas, la policía nunca pudo encontrar al acosador y los Broaddus por miedo, terminaron vendiendo la propiedad por un precio inferior.