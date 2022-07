La serie más surrealista de Netflix que te va a enganchar desde el primer minuto

El verano es el mejor momento para ver ficciones de comedia disparatadas y divertidas. Netflix acaba de estrenar la serie limitada ¡Qué susto, tía!una comedia de lo más surrealista protagonizada por una estudiante de secundaria que cuando termina su último año de instituto decide cambiar su vida tranquila y sin sobresaltos y se une a una fiesta salvaje.

Erika Vu (Lana Condor) pasa una noche increíble y muy diferente a su estilo de vida, pero cuando se despierta al día siguiente se da cuenta de un pequeño contratiempo: está muerta. Erika Vu se ha convertido en un fantasma y no tiene más remedio que solucionar algunos problemas que dejó sin resolver cuando estaba viva.

Un fantasma en ¡Qué susto, tía!

Según la sinopsis de Netflix: “A lo largo de una noche, una estudiante de instituto que siempre ha sido muy discreta aprovecha la ocasión de cambiar de rumbo y empezar una vida épica, pero a la mañana siguiente se da cuenta de que… ¡es un p**o fantasma!”.

Aunque al principio todo le parece un problema, pronto se da cuenta que gracias a nueva situación se está convirtiendo por fin en una chica muy popular en el instituto. Convertirse en un fantasma puede ayudar a Erika a convertirse en lo que siempre ha deseado: ser una influencer. Una serie juvenil de lo más original y surrealista en la que los vivos y los fantasmas conviven y disfrutan de numerosas aventuras.

Otra vez Lana Condor

La serie ¡Qué susto, tía! está protagonizada por la actriz Lana Condor, famosa por ser la que interpretó a Lara Jean Covey en la versión cinematográfica de A todos los chicos de los que me enamoré (To All The Boys). Las tres películas están basadas en la serie de libros del mismo nombre de la escritora Jenny Han, autora también de El verano en el que me enamoré.

Lana Condor debutó en X-Men: Apocalipsis en 2016 y también ha realizado papeles secundarios en otras ficciones como Día de patriotas o Alita: Ángel de combate. También ha protagonizado hace poco la comedia romántica de ciencia ficción Moonshot junto a Cole Sprouse en HBO Max.

La actriz también ejerce de productora ejecutiva en ¡Qué susto, tía!, al igual que las guionistas Erin Ehrlich (Crazy Ex-Girlfriend) y Lauren Iungerich (On My Block), que se han encargado de desarrollar el proyecto a partir de un boceto original de Tim Schauer y Kuba Soltysiak. El reparto lo completan los actores Zoe Colletti, Mason Versaw, Aparna Brielle, Tenzing Norgay Trainor y Jason Genao.