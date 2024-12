La serie de Harry Potter podría haber encontrado a su Severus Snape: la decisión no convence a los fans

Los fans del Wizard World están expectantes sobre cualquier novedad sobre la serie de Harry Potter. Es normal, sobre todo teniendo en cuenta que la última película de la saga se estrenó hace casi 14 años y que las precuelas de Animales fantásticos han supuesto un fracaso sideral para el mundo audiovisual de la creación de J.K. Rowling. Pero la nueva ficción seriada que preparan Warner Bros. Discovery y HBO Max representa, una inversión cuidadosa y paciente de la herencia de la escritora, pues la idea original es la de crear una temporada por cada uno de los libros. Es decir, la historia del niño que sobrevivió tendrá siete rondas de capítulos y permanecerá entre las novedades de la plataforma a los largo de casi una década. Eso conlleva a toda una serie de decisiones de casting que sustituirán a los actores que todos hemos conocido: Ron, Hermione, Voldemort y por supuesto, el propio Harry Potter entre otros. Sin embargo, los rumores sobre quién podría ser el nuevo Severus Snape han encendido las alarmas de aquellos que buscan una fidelidad impoluta respecto a los libros.

Por el momento y, a pesar que el anuncio de la serie de Harry Potter en su momento entusiasmo a los seguidores, la franquicia le ha ofrecido muy poquitas novedades al futuro público. De hecho recientemente la vicepresidenta de la major, Rosa Tévar, señaló en la exposición de Barcelona que el estreno de este reboot capitular tendrá lugar en algún momento de finales de 2026 y principios de 2027. El objetivo desde el propio anuncio del proyecto es según han afirmado todos sus responsables, el de reinterpretar al completo las novelas de la escritora británica con la idea de ser todavía más fiel al material con el que Rowling alcanzó la fama internacional, convirtiéndose en una de las escritoras más leídas del mundo. Desde luego, el formato da pie a ello. Por supuesto, una serie siempre va a tener más tiempo para recorrer los entresijos y las aventuras escolares del joven mago, pues si en una cinta existieron aproximadamente dos horas y media para narrar Harry Potter y la piedra filosofal, ahora la serie tendrá la oportunidad de plasmar todas esas escenas, situaciones y conversaciones que se quedaron fuera del material original. Con 8 o 10 episodios por temporada, eso implica un tiempo de metraje que triplica al de los filmes.

Esa naturaleza per se, le debería un acercamiento sincero a la obra, no obstante los rumores sobre el actor que podría dar vida al profesor apodado como «el príncipe mestizo», ya ha despertado la preocupación de aquellos que ven la serie de Harry Potter como una nueva «amenaza de casting woke».

El posible nuevo Severus Snape

Es inevitable que con todavía una larga preproducción por delante, las especulaciones sobre las elecciones de casting vayan a ser el pan de cada día en la serie de Harry Potter. Todavía no existe ninguna confirmación oficial, pero por ejemplo, el pasado mes de noviembre se informó que el oscarizado Mark Rylance estaba muy cerca de ser el nuevo Dumbledore. Una decisión aplaudida y que responde certeramente a la descripción primigenia del director de Hogwarts. Eso sí, totalmente contraría a los estándares de similitud con la obra es el perfil de actor al que el estudio habría estado tanteando para el personaje esencial de Severus Snape: Paapa Essiedu.

Según varias fuentes de THR, la producción de la serie le ha habría ofrecido el rol al actor de origen ghanés. Todavía no se ha iniciado ningún tipo de negociación para su desempeño, pero en principio daría vida al que es uno de los principales antagonistas de la primera novela.

Severus Snape es el rol favorito de la escritora y en la saga original fue interpretado por el querido Alan Rickman. Profesor de Pociones y más tarde de Artes oscuras, en el primer libro el personaje es descrito físicamente como un hombre «alto», «delgado» y de «piel cetrina». Su desempeño en la historia del protagonista es clave y la evolución de su arco de personaje es una de las más ricas del mundo mágico.

¿Quién es Paapa Essiedu?

Nominado al Emmy por Podría destruirte, este intérprete ha aparecido sobre todo en varias miniseries británicas de renombre, como es el caso de Gangs of London, The Lazarus Project o el capítulo de Black Mirror, Demonio 79. Pero también en películas como Men y Outrun. En 2025 estará presente en The Scurry, una comedia de terror protagonizada por Olivia Cooke y Rhys Ifans.

Convertirse en el Severus Snape de la nueva serie de Harry Potter supondría un salto mayúsculo en su carrera, pero por el momento son todo especulaciones. Sabemos que la guionista de Successión y Killing Eve, Francesca Sardiner, será la showrunner oficial y que Mark Mylod ejercerá como productor ejecutivo.