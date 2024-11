Aviso a los fans de Harry Potter: MAX acaba de estrenar la serie perfecta para Navidad

Los fans de las aventuras del mago Harry Potter están de enhorabuena porque el universo creado por la escritora J.K. Rowling está de nuevo de moda. La razón es el nuevo proyecto de HBO para una nueva serie en la que se readaptaran de nuevo los libros del conocido mago Harry Potter. Aunque a la producción de la serie le está costando arrancar por problemas como la elección de los actores protagonistas o los complejos decorados, la ilusión de los fans va poco a poco creciendo. Max ha aprovechado para lanzar un nuevo concurso que ha sorprendido también a los fans del mago: Harry Potter: los magos de la repostería. Este concurso se estrenó el pasado 15 de noviembre en la plataforma de streaming y combina la magia de Hogwarts con las delicias de The Great British Bake Off.

Los concursantes del concurso Harry Potter: los magos de la repostería tienen que crear pasteles con ingredientes como harina, azúcar y mantequilla inspirados en los libros y las películas del joven mago en los escenarios donde se rodaron las películas como el coche de Ron encajado en el sauce boxeador, el andén 9 y ¾ o el fénix de Albus Dumbledore. Aunque por ahora hay solo un episodio disponible en Max en nuestro país, ya que se estrenan semanalmente, se ha convertido en uno de los espacios más populares de la plataforma de streaming y con ese ritmo pronto será uno de los éxitos de audiencia de esta temporada.

¿En qué consiste el concurso Harry Potter: los magos de la repostería?

El primer acierto de este concurso es que los presentadores son nada más y nada menos que James y Oliver Phelps, los cuales dieron vida en las películas de Harry Potter a los gemelos Fred y George Weasley. Además, en el concurso participarán nueve equipos de chefs pasteleros que, durante seis episodios, tendrán que impresionar con sus postres a los jueces que son los chefs Carla Hall y Jozef Youssef.

Además, en este concurso aparecerán otros actores conocidos por su participación en las películas del famoso mago: Warwick Davis (profesor Flitwick y el duende de Gringotts Griphook), Evanna Lynch (Luna Lovegood) y Bonnie Wright (Ginny Weasley). Otro gran acierto porque seguro que atraerán a los seguidores de la película que querrán ver este concurso tan especial en el que se combina la repostería con el fascinante universo de Harry Potter.

Los concursantes tendrán que hacer de pasteleros por un día y competir por crear los mejores postres inspirados en el mundo de Harry Potter. En el concurso se irán desgranando anécdotas sobre las películas que serán contadas por los diferentes invitados especiales de la saga. Un concurso perfecto para los nostálgicos de los libros y las películas del famoso mago los aficionados a los concursos culinarios como Master chef o El gran premio de la cocina.

La nueva serie sobre el famoso mago

HBO Max se está enfrentando a uno de los retos más complejos de su historia: la creación de una nueva serie sobre Harry Potter. Su objetivo es muy ambicioso ya que pretende adaptar los siete libros de J.K. Rowling a un formato de serie y mantener el espíritu de las películas y las novelas de Harry Potter. Una tarea complicada de la que poco a poco vamos teniendo más datos y detalles.

Además, desde hace cuatro años la percepción de la figura de la escritora J.K. Rowling ha cambiado por mostrar públicamente sus ideas tránsfobas. Según ha afirmado en Variety, Casey Bloys, el jefe de HBO, la escritora estuvo «muy, muy metida en el proceso seleccionando el director y el guionista», pero que su visión del mundo «no ha afectado al reparto o la contratación de personal de guion y producción».

En una nota de prensa HBO también ha explicado que «lleva trabajando con JK Rowling y en el negocio de Harry Potter durante más de 20 años y su contribución ha sido invaluable».

«Estamos orgullosos de contar una vez más la historia de Harry Potter, los preciosos libros que hablan del poder de la amistad y la aceptación. JK Rowling tiene derecho a expresar sus visiones personales. Estaremos centrados en el desarrollo de la nueva serie, que se beneficiará de su implicación», han añadido desde HBO.

Por ahora lo que sabemos es que J.K. Rowling será también productora ejecutiva, Francesca Gardiner (Succession, Killing Eve) la showrunner, la guionista principal y productora ejecutiva, y Mark Mylod (Juego de Tronos, The Last of Us) ejercerá como productor ejecutivo y director de varios de los episodios de la próxima serie original de HBO en Max. La gran incógnita sigue siendo el reparto de la serie del que todavía no ha trascendido el nombre de ningún actor, pero ya se sabe que cambiará radicalmente.