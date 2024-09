Jared Harris no quiere ver la serie de Harry Potter: «Las películas fueron fantásticas»

A la crisis creativa de Hollywood le hace falta bastante magia, pero Jared Harris no cree que esto pase por replicar la saga de Harry Potter en el formato de una serie. Aunque le guste o no al actor, Warner Bros. Discovery no va a parar su maquinaria nostálgica y mucho menos si esta le da un rédito económico asegurado. Por eso, la major ha recuperado para la causa tanto el material de J.K. Rowling como el mundo de J.R.R. Tolkien, filmando por el momento dos filmes sobre El señor de los Anillos: La caza de Gollum. Pero en el caso del Wizard World, el desafío es todavía mayor ya que la compañía pretender realizar una temporada por cada libro de la historia del niño que sobrevivió, siendo todavía mucho más fiel a los libros de lo que ya fue la franquicia original. Ahora, el hijo del que fuese el primer Dumbledore ha dejado muy claro su total rechazo a una adaptación para la pequeña pantalla sobre la lucha contra el regreso de Voldemort.

Jared es segundo hijo del intérprete dos veces nominado al Oscar que dio vida al director de Hogwarts en los dos primeros largometrajes de la aventura mágica; Harry Potter y la piedra filosofal y Harry Potter y la cámara secreta. Pero más allá de su padre, el actor británico se ha granjeado un nombre en la pequeña pantalla gracias a series como Mad Men, The Crown, The Terror o Chernobyl. En el celuloide su desempeño no ha sido menor, con una filmografía en la que se incluyen películas de la talla de El último mohicano o El curioso caso de Benjamin Button. Sin embargo, siendo su padre una referencia dentro del universo audiovisual de Rowling, estaba claro que en algún momento al nominado al Globo de Oro le iban a preguntar si aceptaría hacer el papel de su difunto progenitor en la nueva ficción seriada. Algo a lo que Jared Harris ha respondido con un rotundo y claro «No, gracias».

Jared Harris y su amor a las películas

Anunciada en 2024, la serie de Harry Potter tiene previsto estrenarse en 2026. Por lo que la producción que tiene a Mark Mylod (Succession) como showrunner ya está trabajando en un casting todavía no anunciado. Eso sí, lo lógico es que la productora no tardase demasiado en hacer el anuncio de al menos, el trío de jóvenes protagonistas (Harry, Ron y Hermione). Jared Harris no es a la primera estrella a la que se pregunta por una hipotética incorporación. Hace una par de semanas, Gary Oldman ya bromeó asegurando que por su edad, más bien ahora podría hacer de Dumbledore. Pues esta claro que ya no tiene el perfil para volver a ser el personaje de Sirius Black.

Richard Harris murió en 2002, la misma fecha del estreno de La cámara secreta, por lo que finalmente Michael Gambon terminó asumiendo el rol del poderoso mago en el resto de la saga. Pero el hijo del primer Dumbledore no cree en el romanticismo de que los fans lo vean en el papel que anteriormente ocupó su padre:

«No, gracias. Además, quiero decir, ¿por qué hacer una serie? No lo entiendo. Las películas fueron fantásticas, déjenlas en paz», se sinceraba Harris con The Independent.

La serie de Harry Potter marcará la reunión de Mylod con Francesca Gardiner, quien ya escribió capítulos tanto para la propia Succession como para la serie fantástica La materia oscura, también producida por HBO. Este 2024, Jared Harris estrenará la ficción histórica Royal Kill List y aunque estuvo hace poco en el fracaso fílmico de Morbius, también formó parte en 2021 de la elogiada serie de Apple TV +, Fundación.

La serie de Harry Potter

Visto el fracaso rotundo que ha sido el imaginar fílmico de las precuelas Animales fantásticos y donde encontrarlos, no es de extrañar que desde Warner hayan decidido volver al material primigenio que tantas alegrías le ha dado en lo económico, tanto a nivel de merchandising como en una suma taquillera que asciende a más de 7.000 millones de dólares.

Se espera que el casting sea renovado por completo, no obstante algunos de los actores originales podrían hacer algún tipo de cameo. Sin nada descartado oficialmente, Daniel Radcliffe no ve nada claro regresar a la ficción para hacer una breve aparición: «Tengo entendido que están tratando de comenzar de nuevo, y estoy seguro de que quien sea (el showrunner) querrá dejar su propia marca, y probablemente no quiera tener que pensar en cómo hacer para que el viejo Harry haga un cameo».

La serie de Harry Potter todavía no tiene una fecha oficial de estreno ni se ha anunciado cuándo será el comienzo del rodaje.