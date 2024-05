Daniel Radcliffe se sincera sobre la polémica de J.K. Rowling y los trans: «Me entristece mucho»

En la larga lista de cancelaciones de la industria cultural del entretenimiento, quizás ninguna ha tenido un componente de «traición» más grande que el que se ha vivido con J.K. Rowling y el reparto de Harry Potter. La creadora del mundo mágico dio su opinión sobre el colectivo y lo que significa ser mujer y rápidamente, fue acusada de transfoba, siendo apartada del futuro de la saga y de la reunión por el 20 aniversario organizada por Warner Bros Pictures. La autora encontró a algunos aliados en ciertos miembros del reparto como Rupert Grint y Jason Isaacs, pero el rechazo más sonado lo protagonizó el protagonista de su saga, Daniel Radcliffe. El actor ahora ha vuelto a hablar sobre Rowling, siendo muy claro sobre la escritora y asegurando que aunque sin ella el Wizarding World no existiría, ello no implica que esté «moralmente obligado» a estar de acuerdo con las opiniones personales de la su compatriota.

El nominado al Emmy ha vuelto a hablar de sus vínculos profesionales con la responsable de del legado mágico, asegurando previamente a los fans de la franquicia que los comentarios transfóbicos de Rowling no son de ninguna manera, indicativos de las propias opiniones sociopolíticas del reparto de Harry Potter. Por ello, ha querido aclarar de una vez por todas su relación personal y laboral con ella, al mismo tiempo que confirmaba no haber tenido un contacto directo desde que estalló la polémica de sus tuits en junio de 2020.

Un «deber moral» para Radcliffe

Todo el mundo coincide, incluso el propio Radcliffe, que la carrera interpretativa de los miembros del reparto no habría sido la misma sin las dimensiones de popularidad que les ofreció la saga. Aunque desde que esta terminase, tanto el protagonista como Emma Watson y Rupert Grint han hecho todo lo posible por intentar quitarse la etiqueta de sus personajes. Watson es la que lo consiguió más rápido, mientras que tanto a Grint como a Radcliffe les ha costado lo suyo hacerse un hueco de nuevo en la industria. En su última entrevista, el que fuese «el niño que sobrevivió», habló precisamente de esa herencia y de su responsabilidad para con los potterhead de todo el mundo.

«En última instancia, me entristece mucho porque miro a la persona que conocí, las veces que nos vimos, los libros que escribió y el mundo que creo y todo eso me genera una profunda empatía», comenzaba señalándole al medio Atlantic. Al mismo tiempo, expresó que su carrera «no habría sucedido» sin la imaginación de Rowling y que probablemente nada en su vida habría sucedido como es «sin esa persona». No obstante, para él eso no quiere decir que tenga una deuda en la que debe compartir todas sus opiniones y creencias: «Eso no significa que le debas las cosas en las que realmente crees a otra persona durante toda tu vida».

Seguirá apoyando los derechos LGBTQ

El actor de La ciudad perdida y Weird: la historia de Al Yankovic ya ha manifestado en varias ocasiones su apoyo al colectivo LGBTQ y en la entrevista, reflexionó sobre su propia declaración en 2020, cuando expresó su posicionamiento a favor de las personas transgénero a raíz de los tuits virales de Rowling:

«Había trabajado con Trevor Project (organización LGBTQ sin ánimo de lucro) durante 12 años y me habría parecido, no sé, una inmensa cobardía no decir algo. Quería intentar ayudar a las personas que se habían visto afectadas negativamente por los comentarios. Y decir que si esos son los puntos de vista de Jo (Rowling), entonces no son los puntos de vista de todos los asociados con la franquicia de ‘Potter’. (…) Seguiré apoyando los derechos de todas las personas LGBTQ y no hará más comentarios que ese».

En 2022, Radcliffe ya le dijo a IndieWire que la franquicia había resonado en tantos niños jovenes queer y trans que sentía la responsabilidad de apoyar a los fanáticos. «No creo que hubiera podido mirarme en el espejo si no hubiera dicho nada», contó en su momento.

¿Qué es lo que dijo realmente J.K.Rowling?

En realidad, la controversia y polémicas con la identidad de género sacudieron a la escritora ya en 2017, cuando dio «me gusta» a un post que condenaba el movimiento por los derechos de las personas trans, mientras que al año siguiente volvió a tener la misma acción con otra publicación que aseguraba que las mujeres trans eran tan sólo «hombres vestidos». En aquel momento Rowling se disculpó diciendo que fue un error, pero en 2019 defendió a una mujer despedida por postear que «los hombres no pueden transformarse en mujeres».

En 2023, contesto con un «No» rotundo a un post que decía «Repite después de nosotros: las mujeres trans son mujeres». El legado de la escritora continuará después de que las precuelas no hayan tenido el éxito y continuidad esperado. Max producirá una serie para la plataforma que volverá a contarnos la historia vista en las películas.