Daniel Radcliffe deja claro si estará presente en la serie de ‘Harry Potter’

En la reestructuración de contenidos que Warner Bros. Discovery planea existen varios factores fundamentales que aumentan el hype de todo lo que está por venir a nivel de ficción. Por un lado, tenemos el nuevo DC Universe de James Gunn y Peter Safran y por otro, la nueva serie sobre el mundo de Harry Potter que llegará a la plataforma HBO Max, la cual en pocos meses pasará a llamarse únicamente “Max”. Ahora, hemos podido saber que ese entusiasmo es compartido por el Harry Potter original, Daniel Radcliffe. Sin embargo, asegura que no estará presente de nuevo en el Wizard World.

La serie se anunció el pasado abril, adaptando de nuevo los siete libros de J.K. Rowling. Después de que estos fueran llevados a la gran pantalla por un proyecto que comenzó cuando Radcliffe tenía 11 años. A diferencia de lo que puedan llegar a pensar los fans, el británico piensa que esta será una nueva reinterpretación y que su presencia sería una distracción para el nuevo actor que interprete al personaje principal.

“Tengo entendido que están tratando de comenzar de nuevo y estoy seguro de que quienquiera que lo haga querrá dejar su propia marca en él y probablemente no quiera tener que descubrir cómo hacer que el viejo Harry haga un cameo en ese lugar”, le comentaba Radcliffe a ComicBook.com. Sin embargo, tiene claro que lo mejor es alejarse del proyecto para dejar que sea otro el que se luzca con el personaje: “Así que definitivamente no lo estoy buscando de ninguna manera. Pero les deseo, obviamente, toda la suerte del mundo y estoy muy emocionado de pasar esa antorcha. Pero no creo que sea necesario que lo pase físicamente”.

A Daniel Radcliffe le ha costado bastante quitarse la etiqueta de “Harry Potter”, desde que en 2011 terminó la franquicia con 22 años. Una década interpretando el mismo rol es muy definitorio para el público y tanto él como los fans de la saga saben perfectamente que, de algún modo, siempre será el niño que sobrevivió. Desde entonces, el actor ha realizado un recorrido lleno de producciones independientes y papeles ciertamente extraños y arriesgados para una estrella de la industria. Ahí están Swiss Army Man o las recientes La ciudad perdida y Weird: la historia de Al Yankovic.

La serie de Harry Potter está programada para llegar a la plataforma de streaming el próximo 2025, por lo que seguramente antes del final de este año tendremos noticias sobre quiénes serán los nuevos rostros que encarnarán a Potter, Hermione Granger y Ron Wesley.