El plan de HBO Max para conquistar definitivamente el mercado del streaming

No existe ninguna empresa del sector del entretenimiento que haya recibido una reestructuración tan importante como Warner en el último año. Tras su fusión con Discovery, las polémicas decisiones estratégicas de la compañía precedidas del error del estreno simultáneo de sus proyectos han deteriorado la imagen de la marca y por otro lado, ilusionado con un futuro prometedor. Los fans del cine de superhéroes no perdonan la cancelación de Batgirl, pero del mismo modo se muestran apasionados (menos los acólitos de Zack Snyder) con la capitanía del nuevo DC Universe por parte de James Gunn. Ahora, parece que los cambios llegan definitivamente a su servicio de streaming, el cual en un par de meses pasará a llamarse simple y llanamente “Max”.

Recordemos que David Zaslav es un auténtico fan de eso de “agitar el avispero” y tras su elección, ya aseguró en 2021 que una de sus principales intenciones era convertir HBO en una de las marcas líderes en el mercado del streaming. Hace menos de dos años, ya pasamos por el cambio de HBO a HBO Max, pero tal y como ha adelantado The New York Times, se avecinan nuevas curvas en un espacio que pretende aglutinar clásicos atemporales como The Wire, Los Soprano y todo el contenido documental de Discovery.

Precios y tarifas

Sin saber de momento cómo se equipararán los precios al mercado europeo, la tarifa principal costará 16 dólares, manteniendo lo que ya costaba en suelo norteamericano. De esta forma, podría suceder que en España se siguiese manteniendo el plan de 8,99 euros mensuales aunque todavía no hay nada confirmado.

También se habla de una opción más económica que incluirá publicidad como ya hizo en su momento Netflix. Se espera que todo esto venga acompañado del anuncio de nuevas series y películas, además de explicar cómo será esta mudanza digital para los que ya son usuarios de la actual plataforma.

No quedarse a la cola

El objetivo de la compañía es no quedarse a la cola de los gigantes del streaming, llegando a alcanzar los 130 millones de suscriptores mundiales para seguir la estela de Disney + (235 millones) y Netflix (231 millones). Actualmente HBO Max cuenta con 96 millones.

Parece que la apuesta de la industria del entretenimiento por conquistar las plataformas de video bajo demanda es definitiva, aunque para ello tengan que abrir las puertas a la publicidad, un hándicap para los suscriptores que poco a poco, verán cómo poco a poco esto comienza a convertirse en algo común en la mayoría de empresas de streaming.