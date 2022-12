La última masacre de series que ha hecho HBO Max

Como ya contamos hace una semana, no está siendo ni mucho menos, un año tranquilo para Warner Bros. Discovery. El 2022, se ha manifestado en la major con una reestructuración gigantesca tras la fusión y con una mala noticia tras otra en torno a los fans, quienes por ejemplo ya no volverán a ver a Henry Cavill como Superman. El desastre comenzó con la cancelación de Batgirl y de series como Westworld. Pero los límites de los recortes y la retirada de contenido parece no tener fin y según The Wrap, HBO Max va despedir al 70% de su personal y dejará de hacer ficciones originales, incluidas todas esas series que habían sido renovadas.

Las que ya están fuera del catálogo de HBO Max

Como ya adelantó Deadline, estas son las series que HBO Max ha dejado fuera de su contenido: 12 Dates of Christmas, About Last Night, Aquaman: King of Atlantis, Campamento mágico, Camping, El tren infinito, Esme y Roy, Genera+ion, Generation Hustle, La señora Fletcher, Little Ellen, Odo, Run, Yhe Not-Too-Late Show with Elmo, Theodosia, The Runaway Bunny, Yig n’Seek, Vinyl y Yabba Dabba Dinosaurs.

Otras en cambio, corren el riesgo de ser canceladas, debido por una parte a la reestructuración del DC universo y otras franquicias de la marca. Es el caso de Titanes, Minx, Hacks, Nuestra bandera significa muerte, Doom Patrol, Gossip Girl, Pequeñas mentirosas o La estupenda Harley Quinn. La segunda temporada de Peacemaker también podría estar en el limbo, pero la dirección de James Gunn podría salvarla del desastre.

Por supuesto, HBO tiene auténticas joyas inamovibles de su catálogo. Las intocables son las que más alegrías a niveles de audiencia y repercusión en el circuito de premios: Succesion, Euphoria y la reciente La casa del dragón.

Un fin que comenzó en Europa

Las primeras cancelaciones se las llevó el viejo continente. Los países nórdicos vieron cómo una plataforma con poco tiempo de vida, cancelaba los proyectos originales que iban a producirse en Dinamarca, Noruego o Finlandia. Las españolas Foodie Love, Sin novedad y Por H o por B tampoco están ya disponibles.

Parece que HBO Max está dispuesta a todo con tal de eliminar los gastos y la deuda que ha arrastrado durante varios años. Incluso a dilapidar contenido reduciendo considerablemente su catálogo. La incertidumbre y el futuro de la plataforma penden de un hilo, ya que deben recuperar más pronto que tarde, la confianza de todos los fans a los que llevan decepcionando durante este último año.