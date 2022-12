James Gunn planea una película de un joven Superman y podría tener a Ben Affleck para dirigirla

La primera película en la lista de DC Studios será una cinta sobre Superman, pero no estará Henry Cavill para protagonizarla. Una noticia que de primeras, ha asustado a los fans, ya que en principio el actor que protagonizó las producciones de Zack Snyder había regresado para recuperar su papel. Sin embargo, según anuncian los medios estadounidenses, la propuesta contará la historia de un joven Clark Kent llegado a Metrópolis por lo que es una historia que por edad, no podría protagonizar Cavill.

Al poco tiempo de que surgiese la noticia, el actor la confirmó vía Instagram señalando que su turno de usar la capa “ya pasó”. Pero independientemente de ello, hace escasas semanas el propio Cavill prometió que regresaría y parece que James Gunn y Peter Safran, los nuevos productores ejecutivos responsables de DC, quieren contar con él en el futuro. No obstante, esto deja en el aire una fecha sin límite para el regreso, puesto que si la planificación va a comenzar de cero, su participación podría prolongarse de forma prolongada y al final Cavill es un intérprete de primera línea que seguramente, cuando llegue su momento, podría no tener tiempo para volver a enfundarse la capa roja. Así lo comunicaba todo el propio Gunn vía Twitter:

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year.

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022