2022: el ‘annus horribilis’ de Warner Bros Pictures

Si hay una productora este año que haya estado constantemente en el centro de todas las miradas, esa es la Warner Bros y no es justamente por una cuestión de taquilla o porque no haya tenido productos exitosos. Elvis o The Batman son una buena prueba de la vara de medir comercial de la compañía, pero ha sido entre bambalinas donde se ha producido todo el caos e incertidumbre de toda una serie de decisiones polémicas. La serie de acontecimientos de este ‘annus horribilis’ para la productora que ya se llama Warner Bros. Discovery. Es la siguiente:

Finales de 2021- Admite el error del estreno simultáneo

En plena pandemia, la Warner Bros decide que en territorio norteamericano estrenará simultáneamente en cines y su plataforma, HBO. Disney y Amazon Pictures, competencia directa, optan por una opción mixta en el mercado y abren una ventana de 45 días de exclusividad. A principios de 2022, la major admite su error, pero ya es tarde. Tan sólo productos como Dune consiguen salvarse y películas de la talla de El escuadrón suicida o Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore e estrellan en la taquilla.

Enero-Divorcio con J.K. Rowling

La compañía no invitó a la escritora de Harry Potter al especial de navidad en el que todos los integrantes del equipo recordaban el estreno en cines de la primera entrega. Fue algo bastante sonado, sobre todo el error en el que unas imágenes de niña de Emma Roberts se confundían con unas de Emma Watson.

Abril- Fusión con Discovery Max

La fusión de estos dos gigantes del streaming es recibida como una buena noticia por parte del público que siempre ve con buenos ojos el aumento de los catálogos con nuevas franquicias. Sin embargo, esto trae despidos, inestabilidad y una serie de catastróficas desdichas que nos dejan sin una buena cantidad de proyectos.

Junio- Crisis Ezra Miller

En el preestreno de la nueva entrega de Animales fantásticos no estuvo el actor Ezra Miller. Algo completamente comprensible si atendemos a todas y cada una de las polémicas de altercados con la policía que ha provocado el actor. El asunto llegó hasta una supuesta reunión del plantel ejecutivo de la compañía sobre qué hacer con Miller. El actor es uno de los rostros más reconocidos de DC, otra de sus franquicias. Eso sí, los recientes primeros test de The Flash han apaciguado las aguas.

Julio-Amber Heard y Johnny Depp

Warner no tiene la culpa del conflicto entre Heard y Depp, pero sí que se le ha atribuido una doble vara de medir que no ha gustado nada a los fans del protagonista de Piratas del Caribe. Cuando la productora sopeso el escándalo y las acusaciones de Heard, inmediatamente apartó del papel de Grindewald al intérprete. Sin embargo, Heard, quien interpretaba al personaje de Mera en Aquaman siguió con su rol en la secuela incluso después de perder el juicio.

Agosto- La cancelación de Batgirl

Directores y productores de todo el mundo han criticado la decisión de cancelar Batgirl, cuando esta estaba completamente terminada. No podremos ver a Brendan Fraser como el villano Luciérnaga ni a Leslie Grace como la defensora de Gotham. Esperemos que la reestructuración comandada por el cineasta James Gunn y el productor Peter Safran.