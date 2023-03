El truco para conseguir la suscripción a HBO Max más barata del mercado

Aunque el auge del streaming parece que haya perdido algo de fuelle tras un mercado un tanto saturado, poco a poco las exigencias de los consumidores van aflorando entre las empresas que ofrecen contenido bajo demanda. Más aún si cabe con la amenaza de planes de fidelización con suscripción como el de Cinesa. Por ello, desde Warner Bros. Discovery han trabajado para conseguir que la suscripción a HBO Max sea bastante más económica a través de una promoción única.

El truco pasa por utilizar el descuento anual que acaban de lanzar en su web. Con el plan mensual, la suscripción a HBO Max sale a 8,99€ al mes, sin embargo si aceptamos la oferta mensual nos ahorraremos hasta 40 euros al año, mediante un único pago de 69,99€ que implica una rebaja de un 35% de descuento. Por poner en evidencia más aún si cabe del ahorro, anteriormente el mismo plan anual le salía a los suscriptores por casi 108€. Eso sí, con el hándicap de estar al menos durante 12 meses suscrito al catálogo de HBO Max sin poder darte de baja, mientras que con el plan mensual es posible abandonar la suscripción en cualquier momento. Esta oferta pone en aprietos sobre todo a Netflix, la cual tiene muy cerca a nivel de precios, su plan básico con anuncios respecto a los precios generales de toda la competencia.

El hogar de las series de momento

A pesar de haber pasado por una reestructuración importante (con algunos disgustos para los fans por el camino) parece que HBO Max está sabiendo reconducir su programa de contenido y la cantidad de franquicias que posee, la convierten en una de las mejores alternativas en relación calidad/precio del mercado. Harry Potter, DC, Matrix, Friends o Juego de tronos son tan sólo algunas de las IP más relevantes que posee la marca que dirige Davis Zaslav.

Por si este reclamo no fuese suficiente, HBO Max concentra siempre la mayoría de éxitos televisivos del momento. Una cuestión nada sorprendente a nivel tradicional, ya que la cadena siempre ha tenido las mejores ficciones de la pequeña pantalla, como Los Soprano o The Wire. Lejos de quedarse en éxitos del pasado, la plataforma de Warner tiene éxitos recientes a nivel de audiencia de la talla de La casa del dragón, el fenómeno de The last of us y la recién estrenada cuarta y última temporada de Succesion.