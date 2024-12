La industria cinematográfica nos ha presentado, a lo largo de los años, a muchos intérpretes que han logrado hacerse un hueco entre los actores más consagrados de la industria. Uno de ellos, indiscutiblemente, ha sido Eddie Redmayne. El actor es conocido principalmente por su papel en películas biográficas. Una labor con la que no solo ha alzado su nombre, sino que le ha concedido galardones como un Premio de la Academia, un Premio Tony, un Premio BAFTA y dos Premios Olivier. Pero, ¿cómo fueron sus primeros años de carrera? ¿cuáles han sido sus proyectos audiovisuales? Realizamos un repaso por su lado más profesional y por el más personal.

Nacido el 6 de enero de 1982 en Londres (Inglaterra), Edward John David Redmayne es un actor conocido artísticamente como Eddie Redmayne. Sus primeros años los pasó estudiando y formándose académicamente. Acudió al Eton College y luego estudió historia del arte en el Trinity College de Cambridge. Su gran pasión por la interpretación le llevó a orientar su futuro laboral a este sector. Por ello, actuó con el teatro National Youth Music y realizó su debut profesional en la obra Noche de reyes. Pero, poco tardarían en surgirle gran proyectos profesionales.

Su carrera profesional

En televisión, Eddie Redmayne realizó su primera puesta en escena en 1998 y lo hizo para un episodio de Animal Ark. Pero, sus apariciones en la pequeña pantalla siempre fueron esporádicas. Aún así, el británico ha formado parte del elenco de ficciones como Tess of the D’Urbervilles, Los pilares de la Tierra, The Day of the Jackal o Birdsong.

Su gran debut en el cine tuvo lugar en el año 2006. Por aquel entonces, el artista fue elegido para interpretar el papel de Alex Forbes en Like Minds. Una primera toma de contacto con la alta esfera de la interpretación, pero no la última. El talento de Eddie Redmayne provocó que, con el paso de los años fuese elegido para protagonizar o formar parte de grandes producciones.

Una de sus interpretaciones más aclamadas fue para la película La chica danesa. Un proyecto por el que no solo fue muy premiado, sino que le abrió las puertas a uno de los universos cinematográficos más exitosos de la historia del cine: Harry Potter.

Se une a la saga de Animales fantásticos

En el 2016, Eddie Redmayne trajo de vuelta el aclamado mundo mágico de Hogwarts. Como protagonista de la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos, el británico dio vida al personaje de Newt Scamander. Una interpretación absolutamente espectacular donde se puso bajo la piel de un mago y famoso magizoólogo al que le apasionan las criaturas mágicas, influenciado por la cría de hipogrifos de su madre.

El éxito mundial de la película le ayudó a protagonizar dos entregas más: Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald y Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore. Pero, aunque triunfaba con estos proyectos, nunca dejó de lado el teatro.

Su lado más personal

Eddie Redmayne es una de las mayores estrellas de la interpretación británica. Por ello, y debido a sus increíbles trabajos, fue premiado con premio Óscar en la categoría de Mejor actor por su actuación en La teoría del todo. A la lista se suma un Globo de Oro, un BAFTA, entre otros. Además, en el 2016 fue condecorado con una medalla de la Orden del Imperio Británico, de la mano de la Reina Isabel II.

Por otro lado, a nivel sentimental, el actor está casado con Hannah Bagshawe. La pareja, al parecer, se conoció cuando él fue a dar un desfile de modelaje a la escuela de mujeres a la que asistía ella. Una relación que comenzó como una bonita amistad, la cual duró 12 años. Pero, fue el 15 de diciembre de 2014 cuando decidieron contraer matrimonio. Actualmente, el actor es padre de dos niños: Iris Mary Redmayne y Luke Richard Redmayne.