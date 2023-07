La séptima y última temporada de ‘Billions’ se estrenará el 12 de agosto en Movistar Plus+

La serie Billions llega al fin a su recta final después de seis temporadas de emisión y siete años después del estreno de la primera entrega. La séptima y última temporada de esta serie llegará el próximo 12 de agosto a Movistar Plus+. A partir de ese día cada semana se estrenará en la plataforma de streaming un nuevo episodio disponible en el que descubriremos las nuevas aventuras de los protagonistas.

Billions es una serie protagonizada por los actores Paul Giamatti, Corey Stoll y Maggie Siff que cuenta esta temporada como novedad con el esperado regreso del actor Damian Lewis que interpreta el papel de Axe. Una serie de Showtime creada por Andrew Ross Sorkin y producida por los showrunners Koppelman y Levien (Rounders). Beth Schacter, April Taylor y Mike Harrop también ejercen productores ejecutivos de la última temporada.

¿Qué va a ocurrir en la última temporada?

La serie Billions es un tenso e inteligente drama ambientado en Nueva York protagonizado por Chuck Rhoades, el inteligente fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York. Esta nueva ficción cuenta las batallas legales de Chuck Rhoades con el gestor de fondos de cobertura Bobby Axelrod de AXE Capital.

En esta última temporada de la serie, según se explica la sinopsis de la plataforma de streaming Movistar Plus+, “las alianzas se ponen patas arriba. Las viejas heridas se convierten en armas. Las lealtades se ponen a prueba. La traición adquiere proporciones épicas. Los enemigos se vuelven amigos cautelosos”.

El reparto de la temporada final de Billions

Además de los actores Paul Giamatti, Corey Stoll, Maggie Siff y Damian Lewis, en esta última temporada de Billions regresa a esta conocida ficción el actor Bobby Axelrod. La temporada final estará también protagonizada por David Costabile, Asia Kate Dillon, Dola Rashad, Jeffrey DeMunn, Sakina Jaffrey, Daniel Breaker y Toney Goins.

Tendremos que esperar al próximo 12 de agosto para ver los últimos episodios de esta conocida serie y conocer cómo acaba esta mítica ficción.

Por ahora los seguidores de esta ficción se tendrán que conformar con ver las otras seis temporadas anteriores que están disponibles en Movistar Plus+. Esta serie es una de las apuestas de esta plataforma de streaming para este verano junto a otras como Men in Kilts, Volver a caer, la décima temporada y final de The Blacklist, la temporada 3 de Vienna Blood, El resort o la segunda temporada State of the Union, entre otras muchas.