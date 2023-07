Descubre las series que se estrenan del 17 al 23 de julio

La semana del 17 al 23 de julio se estrenan series en las plataformas de streaming como Kids in Crime, What Am I Eating? with Zooey Deschanel, la temporada 3 de Dulces Magnolias y la temporada 5 de New Nurses.

Martes, 29 de julio

Kids in Crime

La plataforma de streaming Filmin estrena esta serie ambientada en 2001 y protagonizada por Tommy, un joven futbolista cuya carrera ha sido truncada por una lesión de rodilla. Este chico junto a su amigo Pal Pot, que lleva años lidiando con el TDAH, se sumergen en el submundo de las drogas.

Miércoles, 19 de julio

What Am I Eating? with Zooey Deschanel

La serie sin guion Max Original What Am I Eating? with Zooey Deschanel (¿Qué estoy comiendo?) es una de las apuestas de HBO Max. Zooey Deschanel tiene la misión de resolver los dilemas alimentarios cotidianos planteando las preguntas difíciles que todos nos hacemos sobre lo que comemos. En el supermercado y en nuestras propias cocinas, Zooey explora los misterios alimentarios más comunes y revela las escandalosas verdades que los grandes fabricantes de alimentos quieren ocultar mientras descubre soluciones sencillas a la pregunta: ¿Qué estoy comiendo?

Jueves, 20 de julio

Dulces Magnolias Temporada 3

La plataforma de streaming Netflix estrena esta serie romántica basada en las novelas de la escritora Sherryl Woods. Las protagonistas de esta serie son Maddie, Helen y Dana Sue, tres amigas de toda la vida y se animan a hacer resplandecer su rutina mientras compaginan relaciones, profesión y familia en el sureño pueblecito de Serenity.

The New Nurses Temporada 5

SundanceTV estrena la temporada 5 de esta serie que transcurre en 1954 en la escuela de enfermería de Fredenslund que se está renovando para afrontar su fusión con la clínica Santa Helena. Todo debe estar listo a tiempo, pero las complicaciones de la obra parecen multiplicarse. Mientras tanto, los estudiantes de segundo año, Anna, Bjørn, Peter, Aksel y Marie, cada vez tienen mayor carga de trabajo y responsabilidad. Estos tendrán que tomar decisiones rápidas, difícil y críticas en cada episodio para salvar a los pacientes que llegan a sus manos, algunos de ellos de extrema gravedad. Fuera de la rutina de la escuela de enfermería Fredenslund, Anna y Ole son aparentemente felices. Sin embargo, Anna está preocupada por la dirección de su relación. ¿Hacia dónde les llevará su vida juntos? Por su parte, el embarazo de Nina está avanzando y sus sentimientos hacia Bent se están recuperando, mientras él está encantado con la perspectiva de convertirse en padre. Sin embargo, John anuncia que está soltero de nuevo, lo que pondrá a prueba la entereza de Nina con su decisión.

Las Super-4

Por último, esta semana del 17 al 23 de julio se estrena también esta serie animada protagonizada por cuatro chicas adolescentes que viven en la ciudad neofuturista de Lusaka, en África, son reclutadas por una agente secreta jubilada que sigue luchando por salvar el mundo… con un presupuesto muy ajustado. Las vidas del variopinto grupo de amigas cambian radicalmente: pasan de preocuparse por hacer los deberes a enfrentarse a supervillanos como superheroínas de incógnito.