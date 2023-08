La segunda temporada de ‘El mundo en llamas’ se estrenará el 18 de septiembre en Movistar Plus+

Las plataformas de streaming comienzan a anunciar sus estrenos de películas y series para el mes de septiembre. Movistar Plus+ ha anunciado que estrenará el próximo 18 de septiembre la segunda temporada de la serie El mundo en llamas. La segunda temporada de la serie consta de 6 episodios y cada lunes Movistar Plus+ un nuevo episodio disponible.

La serie El mundo en llamas está ambientada en 1940 y comienza con los bombardeos nazis a objetivos industriales y civiles de Londres. Pero no solo se centra en las consecuencias de esta guerra en las calles británicas sino también en como el norte de África se convirtió en otro campo de batalla para las tropas británicas.

La II Guerra Mundial en Gran Bretaña

La historia de la primera temporada comienza en octubre de 1940 cuando la II Guerra Mundial ha llegado a Gran Bretaña y los pilotos de la Real Fuerza Área británica, entre los que se encuentra Harry, son enviados a destruir los bombarderos alemanes que sobrevuelan el cielo de Manchester. Al mismo tiempo en tierra se ponen en marcha operaciones de rescate para sacar adelante a los civiles afectados.

En la segunda temporada, según la sinopsis de la plataforma de streaming, “nos vuelve a sumergir en el mayor conflicto bélico de nuestra historia a través de los ojos de las personas anónimas que vivieron en mitad del caos. De las maltrechas calles inglesas, la Francia ocupada y la Alemania nazi, hasta las arenas del desierto de África del norte, donde las tropas británicas tratan de adaptarse a una forma diferente de combate junto a soldados indios y australianos”.

El reparto de El mundo en llamas Temporada 2

El papel del protagonista de esta serie lo interpreta Jonah Hauer-King conocido por su papel en La sirenita de Disney y en esta producción interpreta a Harry Chase. Además, en la serie tienen un papel importante los actores Helen Hunt (Cadena de favores, Mejor imposible) que interpreta a Nancy, periodista y tía de Webster y Lesley Manville (The Crown, El hilo invisible) que Interpreta a Robina Chase, la fría y aristócrata madre de Harry.

Además, en el reparto de esta serie están también los actores Julia Brown (The Last Kingdom) que interpreta a Lois, Zofia Wichlacz (Varsovia 44, Amok) a la polaca Kasia, Brian J. Smith (Sense8) al médico Webster, Blake Harrison (Un escándalo muy británico, The Inbetweeners) a Stan, Parker Sawyer al saxofonista parisino Albert y Eugénie Derouand (The Advent Calendar) la enfermera Henriette. También se unen al reparto en esta segunda temporada los actores Matt Bonnar, Ewan Mitchell, Gregg Sulkin y Ahad Raza Mir.