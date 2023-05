Halle Bailey cuenta lo que ha sido más difícil de ser la nueva Ariel en ‘La sirenita’

No es que los live action de Disney este exentos de polémicas en alguna ocasión, pero sin duda, la nueva película de acción real de La sirenita es la que más controversia ha generado desde ya el inicio de su propio casting. La mayor parte de las críticas en redes se han centrado en el color de piel de la protagonista Halle Bailey, debido a que en el largometraje original de 1989 que filmó la casa del ratón, la sirena titular era blanca y pelirroja. Pero no todas las reflexiones previas al estreno del filme giran en torno a esta cuestión, sino que además los fans (y no tan fans) se han burlado bastante de la apariencia digital que el estudio le ha dado a personajes como el pez Flounder y el cangrejo Sebastián. Ahora Bailey ha confesado cuál ha sido el auténtico reto que más le ha costado conseguir para encarnar a Ariel.

Además de actuar y cantar con la dificultad que supone rodar entre cromas y escenarios reales, parece que el filme dirigido por Rob Marshall tiene un buen número de semejanzas con su versión animada (era de esperar), pero añadiendo una actualizando acorde a los tiempos que vivimos. De hecho, las primeras reacciones hablan de que la mejor cinta de este género que ha rodado Disney. Unas impresiones que de seguro habrán valorado el movimiento más difícil que ha tenido que hacer la estadounidense: el movimiento de pelo al salir del agua.

A diferencia de Ariel, Halle Bailey tiene rastas, por lo que su pelo adquiere todavía un grosor mayor que el del resto de las personas cuando se sumerge en el agua. “Fue una escena muy divertida. Aunque fue muy difícil porque mi pelo pesaba muchísimo (…) se pasaron todo el día intentando dar con la toma perfecta, la toma perfecta, hasta que consiguieron una que realmente les gustó”, le contaba la actriz a Entertainment Weekly. Bailey también le confesó al medio que tiene sus rastas desde que tenía 5 años y que parecen lana cuando están mojadas, duplicando su peso.

La sirenita llegará a los cines el próximo 26 de mayo y aparte de contar con un nuevo rostro para la princesa de Disney, también tiene en su reparto Melissa McCarthy en el papel de la villana Úrsula y al español Javier Bardem como el rey Tritón.