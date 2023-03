Sam Neill cuenta su especial relación con la directora Jane Campion en ‘El piano’

El actor Sam Neill acaba de escribir sus memorias. En ellas, relata toda una serie de acontecimientos y experiencias desde que comenzase su carrera como intérprete a finales de los años 70. Uno de esos momentos especiales tiene que ver con la cinta El piano y con la directora Jane Campion, quien Neill ha descrito como un apoyo incondicional y una colaboradora excelente. El protagonista de Jurassic Park se deshizo en elogios hacia la cineasta neozelandesa y ha reflejado en su libro titulado ‘¿Alguna vez te dije esto?’ cómo fue un apoyo directo en uno de los papeles más difíciles de su desarrollo profesional.

“Por supuesto, trabajaría con Jane en un abrir y cerrar de ojos” escribía Neill sobre su relación con la realizadora, a la que clasificó como una “colaboradora maravillosa”. Sin embargo, el papel que el intérprete ejerció en El piano fue complicado, debido principalmente a que su personaje debía tener cierto aislamiento de los otros dos protagonistas del relato. Alisdair, el rol que encarnó el actor mantenía una tensa relación con la protagonista Ada (Holly Hunter) y su hija pequeña, una jovencísima Anna Paquin: “Era un trabajo inusualmente solitario para mí. Holly y yo nos llevamos bien. Pero ella era necesariamente remota. Lo entiendo. Ella se compromete con un papel y cualquier broma, la moneda diaria a la que estoy acostumbrado, habría sido una distracción para ella”.

Neill describió como rodar esas escenas entre ambos fue “perturbador” para él, porque entre otras cosas nunca supo si era Holly mirando a Sam o Ada mirando Stewart. “La líneas entre la vida y la ficción se difuminaron y no fue nada cómodo”, terminaba de explicar. No obstante, por suerte para el británico, Campion además de ser una gran directora es una gran líder y gestora del equipo humano de sus producciones: “Siempre me sorprende que parezca necesario señalar que Jane es una directora. No entiendo por qué hay más directores hombres que mujeres (…) ahora lo sigo, no hay nada como estar en escena frente a una gran mujer que está trabajando contigo, contra ti y a tu lado. Cremo que siempre mejoro mi juego”.

El Piano se estrenó en 1993, obteniendo 8 nominaciones a los Premios Oscar de 1994 y que finalmente terminaría llevándose 3; Mejor Actriz para Hunter, Mejor Actriz de Reparto para la joven Paquin y Mejor guion original.