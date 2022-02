La gala de los Goya 2022 se celebrará este próximo sábado 12 en el Palau de les Arts de Valencia. La ciudad del Turia acoge la fiesta del cine español debido a que este año, se celebra el centenario de Luis García Berlanga, uno de los cineastas más grandes nacidos en “la terreta” y un exponente nacional e internacional de nuestro cine. Hace algunos días repasamos alguna de las claves del certamen que a diferencia del año pasado por la pandemia, esta vez sí que tendrá público. Sabemos la localización y los nominados, incluyendo a un Javier Bardem y una Penélope Cruz que en unas semanas cruzarán el charco para ver si consiguen llevarse ambos un Oscar. Ahora… ¿Quién presentará la gala de los Premios Goya 2022?

La Academia, por tradición siempre ha intentado colocar a un cómico que guie la gala y amenice las 28 categorías a competición que deben entregarse y sus respectivos discursos, los cuales todavía a día de hoy, siguen siendo imposibles de acortar para que los Goya terminen a una hora prudente. El récord de audiencias de la ceremonia lo tiene Andreu Buenafuente, quien además es el presentador que más veces ha conducido el certamen. En 2010 y 2011, el cómico consiguió aportar una frescura hasta ese momento insólita en los premios y que funcionó del mismo modo con las tres galas seguidas que presentó Dani Rovira.

No obstante, contra todo pronóstico, el anuncio de la Academia ha sido que no habrá un presentador único en esta gala de los Premios Goya 2022. Una noche que pretende no tener a un maestro de ceremonias que tenga que conducir todo el evento. Ante esto, sólo podemos pensar que o bien, la noche prepara una sorpresa alrededor de un presentador especial o, quizás para dotar de un mayor dinamismo a la noche, serán varios los conductores que, a través de diferentes sketches y presentaciones transitarán por una gala donde los protagonistas serán los nominados y premiados.

Uno de los que sí se ha nombrado como uno de los conductores de esta noche sin presentador será el director de cine Dani de la Torre. Junto a esta novedad, surge por primera vez el Goya Internacional, que sirve como reconocimiento a figuras de todo el mundo, por su contribución al cine “como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo”. La primera en recibir este galardón será la actriz australiana Cate Blanchet.