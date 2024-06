‘Puñales por la espalda 3’: Daniel Craig está irreconocible en la primera imagen oficial

A pesar de que su estreno no vaya a llegar hasta 2025, Puñales por la espalda 3 se ha puesto las pilas en la confección de su increíble casting. La tercera entrega de la saga detectivesca de Netflix anunció hace casi un mes su macabro título oficial Wake Up Dead Man (El despertar del hombre muerto) y, al poco tiempo, comenzaba a configurar uno de los repartos más interesantes y vistosos que se recuerdan en la historia del cine reciente. Ahora, como si el final de la trilogía no pudiese dejar de ser noticia, la «gran N roja» ha compartido la primera imagen oficial de un Daniel Craig muy cambiado para retomar su papel del detective Benoit Blanc.

Puñales por la espalda 3 ya ha comenzado su rodaje y, para marcar el inicio del mismo, el cineasta Rian Johnson ha querido mostrarnos una instantánea de la transformación que sufrirá el ingenioso protagonista, con un cambio capilar en el que Blanc lucirá una inesperada melena. Una estética a la que ni siquiera el propio intérprete inglés nos tiene acostumbrados en su filmografía. El actor habitualmente ha lucido el mismo corte de pelo en toda su carrera, principalmente debido a estar durante más de una década ligado a la franquicia de 007. «¡Aaaa y nos vamos! Hoy es el día 1 de rodaje del próximo misterio de Benoit Blanc Wake Up Dead Man. Nos vemos en el otro lado» escribió en el post el director.

Un reparto lleno de estrellas

Como mencionábamos, al anuncio del título llegó en los siguientes días acompañado de toda una serie de actores y actrices reconocidos. Desde jóvenes estrellas como Cailee Spaeny o Josh O’Connor a intérpretes veteranos de la talla de Andrew Scott, Glenn Close, Jeremy Renner y Josh Brolin. Cerraron el elenco Mila Kunis, Daryl McCormack, Kerry Washington y Thomas Haden Church. Parece mentira que con este casting, la producción todavía se pueda guardar algún as en la manga, pero la propiedad intelectual está llena de sorpresas y a Johnson le encanta dejar caer cameos de diferentes estrellas en su proyectos. Por ejemplo, una figura que nunca falla en su imaginario es la de Joseph Gordon-Levitt. Desde que apareciese en Brick, la ópera prima del realizador, el dos veces nominado a los Globos de Oro ha sido un perfil recurrente en la siguientes producciones de Johnson.

Puñales por la espalda 3 forma parte del trato que el servicio de streaming firmó con Johnson después del buen desempeño de la cinta original. La empresa dirigida por Dan Lin y Ted Sarandos le ofreció al director y a Craig un contrato valorado 400 millones de dólares por la exclusividad de dos entregas más dentro del catálogo de la plataforma. Una vez cumplido el requerimiento, no sabemos si la reciente política restrictiva de Netflix impedirá que veamos otro caso más del detective. Que la nueva aventura vaya a tener un reparto lleno de estrellas no debería sorprendernos viendo la dinámica anterior de sus dos predecesoras. Además de Craig, Puñales por la espalda reunió a Ana de Armas, Chris Evans, Jame Lee Curtis, Michael Shannon o Christopher Pummer, mientras que la secuela incorporó a Edward Norton, Kathryn Hahn, Dave Bautista y Kate Hudson, entre otros.

¿Un caso sobrenatural?

En realidad, como no podría ser de otra forma, el argumento de Puñales por la espalda 3 es un auténtico misterio. Sin embargo, su principal responsable no quiso dejar pasar la ocasión para dejar alguna que otra pista. Johnson aseguró que Wake Up Dead Man sería el caso «más peligroso» para el detective, además de inferir en que dentro del nombre del proyecto se escondía la idea sobre lo que podemos esperar, lo que nos lleva a suponer que el nuevo caso podría tener algo de sobrenatural.

Johnson ya explicó que era lo más estimulante de poder trabajar con el universo de Puñales por la espalda era la variedad que ofrecían los diferentes casos: «Hay todo un espectro tonal desde Carr hasta Christie, y explorar ese rango es una de las cosas más emocionantes de hacer en las películas de Benoit Blanc».

‘Puñales por la espalda 3’: ¿Qué esperar?

Johnson es un experto en aportar una gran creatividad sobre las estructuras de sus relatos. Habilidad que se magnifica con los rompecabezas y los casos de Benoit. Pero la frescura que mostraba la primera historia pasaba porque el espectador sabía más que el propio detective, otorgando una sensación todavía mayor de suspense.

La secuela titulada El misterio de Glass Onion fue una vuelta de tuerca al concepto, pero esta vez manteniendo la sorpresa hasta casi el final del filme, a través de varios personajes estrafalarios. Sólo Johnson es capaz de seguir sorprendiéndonos después de dos títulos tan eclécticos y variados. Todavía se desconoce una fecha cerrada más allá de que Wake Up Dead Man entrará en el catálogo de Netflix en 2025.