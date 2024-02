Joseph Gordon-Levitt: Sus 5 mejores películas en el día de su cumpleaños

Nacido en 1981, pocos actores como Joseph Gordon-Levitt han sabido escoger con tanto cuidado sus proyectos. Es por eso que, a pesar de haber trabajado desde principios de los 90, no es un intérprete contenga una extensa filmografía. Precisamente y con poco más de diez años, obtuvo pequeños papeles en sus primeras películas. Su debut oficial es Beethoven, uno más de la familia y el tercer largometraje como director de Robert Redford, El río de la vida. Un drama en el que compartiría elenco con Brad Pitt. No sería hasta 1999 cuando alcanzaría cierta fama en Hollywood al coprotagonizar, junto a Heath Ledger y Julia Stiles, la comedia juvenil 10 razones para odiarte. Su actividad profesional en los últimos cuatro años se ha reducido bastante, pero en este 2024 estrenará hasta cuatro proyectos; Providence, Nobody Nothing Nowhere, Killer Heat y Superdetective en Hollywood: Axel F. Hoy, cumple 43 años y queremos celebrarlo sacando a la palestra, sus 5 mejores películas:

1-‘Brick’ (2005)

Fue la primera colaboración de Joseph Gordon-Levitt con el cineasta Rian Johnson. Desde entonces, sea como sea, el californiano siempre termina apareciendo de alguna forma en las películas del director de Puñales por la espalda. No es para menos, ya que Brick también fue un debut para el realizador. Uno en el que ya apuntaba a maneras.

En Brick, nuestro cumpleañero interpreta a Brendan Fry, un inteligente estudiante de un instituto de California. Inesperadamente, su exnovia Emily aparece, para terminar desapareciendo misteriosamente después. Él todavía alberga sentimientos por ella, de modo que intentará encontrarla con la ayuda de su único amigo, apodado “el cerebro”. De esta forma, comenzará a conocer los oscuros secretos de los alumnos de su instituto, entrando en contacto con extraños y diferentes personajes, a través de los que intentará descubrir los motivos de su repentina desaparición. Filme independiente que conquistó Sundance y que puede verse (vía alquiler) por Amazon prime Video.

2-’50/50′ (2011)

Es una pequeña joya escondida en la filmografía de Gordon-Levitt, entre otras cosas porque el actor volvió a apostar por el cine independiente, cuando ya era conocido y tenía cierto nombre en la industria. Dirigida por Jonathan Levine, 50/50 estuvo nominada a Mejor película en los Globos de Oro de 2012 y fue elogiada unánimemente por la crítica internacional, destacando como con cierta honestidad, una reformulación de los melodramas sobre enfermedades. A pesar de ser una producción sin ningún gran sello detrás, el resto del reparto es igualmente reconocible, con Anna Kendrick, Seth Rogen, Bryce Dallas Howard, Philip Baker Hall y Anjelica Huston.

50/50 sigue la vida de Adam, un joven de apenas 27 años al que le diagnostican cáncer. Con la ayuda de su mejor amigo, su madre y una joven terapeuta, comenzará a descubrir cuáles son las cosas más importantes en la vida.

3-‘Looper’ (2012)

Una vez más a las órdenes de Rian Johnson, pero en esta ocasión bajo el género de la ciencia ficción. Eso sí, Looper tiene ecos del cine negro visto en Brick, como su fatalismo o la oscuridad de su protagonista. Aquí, Gordon-Levitt interpreta a la versión rejuvenecida de Bruce Willis por lo que sí, es quizás la producción donde el actor ha necesitado una mayor caracterización.

En 2072, la creación de la máquina del tiempo permite que los Loopers eliminen personas que llegan desde el pasado. Así, pueden eliminar fácilmente sus cuerpos, sin dejar ni rastro. Todo se complica cuando a Joe le realizan un encargo inusual y complicado: eliminarse a sí mismo.

4-‘Don Jon’ (2013)

Sparks su su ópera prima, pero Don Jon materializó su comienzo real como autor, gracias a un guion original que firmó él mismo. Acompañado por Scarlett Johansson y Julian Moore en el reparto, esta comedia romántica transforma los lugares comunes del género formando un triángulo amoroso divertidísimo.

En Don Jon, Gordon-Levitt es Jon Martello, un joven adicto al sexo y al porno que deshumaniza todo lo que tiene en su entorno: su apartamento, su coche y sobre todo, a las mujeres. Infeliz con su vida, decide cambiar y para ello, comenzará a relacionarse a través de dos mujeres muy distintas, Barbara y Esther, con las que aprenderá grandes lecciones del amor.

5-‘El juicio de los 7 de Chicago’ (2020)

Es la última gran película en la que ha participado. Dirigida y escrita por el genial Aaron Sorkin. El juicio de los 7 de Chicago basa su historia en los hechos acontecidos en 1969, cuando se celebró uno de los juicios más populares en la historia de los Estados Unidos. Allí, siete personas fueron detenidas durante una manifestación contra la guerra de Vietnam, acusados de conspirar contra la seguridad nacional. Un acto político con múltiples conflictos sociales que marcaría, una posterior época de grandes cambios en los Estados Unidos.