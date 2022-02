Parece que Leonardo DiCaprio no será el único actor que vaya a interpretar en un futuro al líder de la secta Jim Jones. Joseph Gordon-Levitt encarnará al infame líder de culto de Jonestown, en un thriller psicológico llamado White Night. La película estará dirigida por Anne Sewitsky (Un escándalo muy británico) y escrita por William Wheeler, responsable de la adaptación de Ghost in the Shell, siendo esta un nuevo material que adaptar, ahora de la escritora de memorias, Deborah Layton. Junto a Levitt, también está confirmada en su reparto la actriz Chloë Grace Moretz.

Ese libro de memorias lleva por título Seductive Poison y cuenta la historia de la entrada inicial de la propia Layton (seguramente Moretz asuma ese rol), justo cuando la mujer entró en la secta de culto de Jones, convirtiéndose al poco tiempo en un miembro destacado del Templo del Pueblo. Sin embargo, pronto Layton comenzó a cerciorarse de la horrible verdad detrás del suicidio masivo de más de 900 personas, sucedido en Jonestown, Guyana en 1978. La trama reflexionará sobre ese cambio de defender a la secta a intentar denunciar su existencia más adelante.

White Night estará producido por FilmNation y Archer Gray, su directora ejecutiva Amy Nauikas dio lo siguiente de las memorias de Layton: “El increíble viaje de Debbie con el Templo del Pueblo merece una audiencia a través de las generaciones. Debería servir como un advertencia sobre el poder que puede tener cierto tipo de líder carismático y las lecciones muy reales que se pueden aprender de nuestra historia”.

Por otro lado, el presidente de FilmNation agregó que lo que les llamó la atención fue la propia perspectiva de la historia: “Cuando leímos por primera vez la adaptación de Bill Wheeler, fue ver esta infame historia desde el punto de vista de Deborah lo que la abrió psicológica y dramáticamente (…) Entrar en la órbita magnética de Jim Jones a través de los ojos de una joven idealista y apasionada nos recordó que cualquiera puede ser víctima del extremismo, dadas las circunstancias adecuadas”. El rodaje de White Night con Joseph Gordon-Levitt y Chloë Grace Moretz comenzará en primavera.