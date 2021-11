Pocos papeles le quedan por interpretar a un actor como Leonardo DiCaprio. El ganador del Oscar ha destacado en todos los géneros y brillado en papeles muy diferentes, además de trabajar para grandes directores como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, James Cameron o Steven Spielberg, entre muchos otros. Es por eso que no sorprende la última actualización en su agenda según Indiewire, un papel en el que poder seguir luciendo todo su talento basado en un personaje real. DiCaprio será el líder de la secta Jonestown Jim, Jim Jones.

Según el medio, el actor se encuentra en las negociaciones finales para interpretar el rol principal y producir la cinta junto a la Metro Goldwyn Mayer. No sabemos exactamente qué sucesos biográficos recogerá la película, que de momento lleva por título Jim Jones, pero atendiendo a los hechos más llamativos y escalofriantes de su vida seguro que aparecen reflejados de algún modo, los acontecimientos vividos el 18 de noviembre de 1978. Ese día, el líder de la secta conocida como Jonestown Jim orquestó un suicidio masivo de 909 personas.

La MGM se hizo con los derechos de la película en un acuerdo en el que Deadline asegura que hubo 7 cifras. La Major del león no se encuentra económicamente como para apostar tan fuerte por un producto, sin embargo la compra de Amazon, con la consecuente inyección de capital podría haber inclinado la balanza hacia la adquisición de los derechos de explotación audiovisual. La película ha sido escrita por Scott Rosenberg, el guionista que se encargó de Venom y de Jumanji: Siguiente nivel. Rosenberg, al igual que DiCaprio, también ocuparía el pouesto de productor ejecutivo.

La secta de Jonestown Jim se creó en la década de los 50, no obstante no sería hasta los 70 cuando comenzó a ser una amenaza peligrosa para la integridad de sus miembros, al afirmar que él mismo era Dios. De entrar finalmente en el proyecto, este no será el único biopic en la futura agenda del intérprete, ya que tiene confirmado su presencia como Theodore Roosevelt, en la cinta que narrará parte de la vida del Presidente de los Estados Unidos, bajo una vez más, la mirada de su amigo Martin Scorsese.