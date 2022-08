Joseph Gordon-Levitt y Tessa Thompson protagonizarán ‘Ash’

Los intérpretes Joseph Gordon-Levitt y Tessa Thompson protagonizarán el thriller de ciencia ficción con toques de terror llamado Ash. Deadline informaba de la noticia hace algunas horas en la que también señalaba que el productor, músico y cineasta Steve Allison dirigiría la historia. El realizador, conocido artísticamente con el nombre de Flying Lotus, se enfrenta a su segundo trabajo como director y como no podía ser de otra forma, está tremendamente entusiasmado con el casting: “Es un sueño absoluto hecho realidad colaborar con algunos de los actores más talentosos que existen”.

Producida por el también director de ciencia ficción, Niell Blomkamp, Thompson interpretará a una mujer que despierta en un planeta alienígena, descubriendo que la tripulación de su estación espacial ha sido masacrada. El personaje de Gordon-Levitt la rescata, pero al poco tiempo de conocerse, es posible que ella no pueda confiar en su salvador y él, sospecha que de alguna manera podría estar involucrada en las horribles muertes de sus compañeros. La investigación de ambos desencadena una auténtica pesadilla de la que ambos tendrán que intentar sobrevivir.

Flying Lotus ha escrito varios guiones, pero si por algo ha destacado en la escena es por su capacidad musical. Autor de siete álbumes de estudio, Lotus ha participado además como compositor en títulos como Noche loca, Roller Girls o el anime de Netflix, Yasuke. En series, sus temas han aparecido en series como Atlanta, Gossip Girl y True Blood, con incursiones incluso en el campo de los videojuegos a través de Grand theft Auto V y Sleeping Dogs. Como director, la experiencia de Lotus es más reducida ya que tan sólo ha participado en un segmente de V/H/S/99 y Kuso, posicionándose estética y narrativamente como un cineasta enfocado en el terror cercano a la serie B.

Sus dos principales protagonistas son actores de primera línea en Hollywood. Thompson ha tenido un verano un tanto ajetreado, ya que ha repetido su papel de Valquiria en Thor: Love and Thunder y de Charlotte Hale en la última temporada de la serie de HBO, Westworld. Sin embargo, esto no impedirá para que a principios de 2023, la volvamos a ver siendo Bianca Taylor, la pareja sentimental del personaje de Michael B. Jordan en Creed III. Por su parte, Gordon-Levitt no ha estado tan enfocado en su carrera como actor últimamente. Podremos verle como la voz de Pepito Grillo en el live action de Pinocho que prepara Disney y fue Travis Kalanick, el creador de Uber en la serie Super Pumped de Showtime. Todavía es demasiado pronto para saber cuándo llegará Ash a los cines, lo que sí es seguro es que el proyecto está en muy buenas manos.