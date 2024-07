Primer tráiler de ‘F1’: Brad Pitt quiere hacernos sentir la pura adrenalina de un Fórmula 1

Como ya adelantábamos la semana pasada con el anuncio del primer cartel, por fin tenemos disponible el primer tráiler de F1. Un adelanto al ritmo del ‘We Will Rock You’ de Queen que ha conseguido sumergirnos de lleno en la velocidad adrenalínica que se vive en cada Gran Premio de La Fórmula 1. El anuncio y estreno mundial del material promocional se ha producido durante la carrera de Silverstone de este fin de semana, pues la cinta se ha realizado en estrecha colaboración con la organización, filmando en varias carreras y apareciendo en estas escuderías reales como Ferrari o Mercedes. ¿Podrá Brad Pitt conseguir sus objetivos y ser el más rápido del campeonato?

La imágenes en movimiento nos recuerda en gran medida a la sensación de inmersión provocada en su momento por Top Gun: Maverick. Algo que no es casual, pues en el tráiler de F1 se puede apreciar el buen hacer del mismo cineasta, Joseph Kosinki. El aclamado director ha vuelto a contar con la producción de Jerry Bruckheimer y la supervisión y distribución de dos grandes major. Por otra parte, como viene siendo habitual en sus últimos proyectos, Pitt produce de la mano de su sello Plan B Productions. Kosinski ha vuelto ha contar con el guionista que le dio una nueva historia a Maverick y si a esto le sumamos la cantidad de fans que tiene la competencia, esta claro que nos encontramos ante el blockbuster más ambicioso del próximo 2025.

Tráiler de ‘F1’: competencia al límite

El trailer de F1 es realmente una especie de teaser. Todavía es demasiado pronto como para que la producción haya podido confeccionar un adelanto comercial definitivo y por eso, realmente esto parece una especie de video que quiere impresionar con alguna de sus tomas, centradas con vehemencia y lo más cerca posible a los monoplazas, al asfalto y al asiento de los conductores. Como ya sabíamos, el auténtico protagonista y la cara visible del largometraje es la del ganador del premio de la Academia. En el teaser, su personaje comienza a señalar como toda la competencia supera en las rectas a la escudería ficticia con la que corre, y que por lo tanto su terreno son las curvas y para ello, se necesita una especie de «monoplaza de combate». La mujer a la que interpreta Kerry Condon le interpela que cómo va a conseguir que ese vehículo sea seguro y Pitt deja claro una de las máximas de esta experiencia cinematográfica: la falta de seguridad y la velocidad llevada al límite.

F1 está protagonizada por Pitt como Sonny Hayes, un ex piloto que regresa a la Fórmula 1 de un exilio autoimpuesto pasa competir y de paso, ser el guía de un piloto un tanto novato al que da vida Damson Idris. La escudería se llama APXGP y por lo visto, el personaje interpretado por Javier Bardem es el dueño de la misma, además de ser el viejo amigo del protagonista que lo saca de su retiro, pues necesita ayuda en el mundial de constructores. El actor de Érase una vez en Hollywood definió del siguiente modo la historia y las sensaciones que le han provocado todo el material que ya ha podido ver:

«El ambiente es increíble, poder formar parte de eso y contar nuestra historia. Los equipos nos han abierto las puertas. Interpreto a un tipo que corrió en los años 90 y que sufre un accidente horrible y desaparece para competir en otras disciplinas. Su amigo interpretado por Javier Bardem, el dueño del equipo, se pone en contacto con él. Van últimos en la parrilla, no han sumado ningún punto. Pero tiene a un joven fenómeno, interpretado por Damson Idris, y me invitan como si fuera una especie de salvador. Nunca has visto la velocidad, nunca has visto las fuerzas G como estas, las imágenes son realmente, realmente emocionantes».

Reparto completo y fecha de estreno

Aparte de Pitt, Idris, Condon y Bardem, el elenco de F1 se completa con Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia y Samsa Kayo. Después, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton aparece igualmente en el filme, donde ha ejercido como consultor y productor con su compañía Dawn Apollo Films.

F1 tiene preparado su estreno mundial en cines para el 27 de junio de 2025. Algunos meses después llegará al catálogo de Apple TV +. En los diferentes medios se habla de un presupuesto que asciende a los 300 millones de dólares, convirtiéndose así en una de las cintas más caras de la historia. Un riesgo mayúsculo en una época donde la exhibición está más débil que nunca. La cinta tendrá que liderar las historias más taquilleras del año si quiere ser un producto rentable.

La competencia en su calendario de estrenos no será nada sencilla. Una semana antes se habrá estrenado 28 años después, una semana más tarde Jurassic World 4 y en julio, tendremos dos auténticas bombas mediáticas del cine de superhéroes: Superman y Los Cuatro Fantásticos.

Mucho antes, el próximo septiembre podremos ver a Brad Pitt junto a George Clooney en Wolfs, otro proyecto que el californiano ha grabado junto a Apple.